Σοβαρές ανησυχίες για την παρουσία και τις μεθόδους δράσης της Μουσουλμανικής Αδελφότητας (MB) στη Γαλλία καταγράφει επίσημη έκθεση της γαλλικής κυβέρνησης, η οποία δημοσιεύτηκε την άνοιξη. Το κείμενο κάνει λόγο για συστηματική προσπάθεια υπονόμευσης των θεσμών, της κοσμικότητας και του Συντάγματος της χώρας, με εργαλεία τον «εξτρεμιστικό ακτιβισμό», την εκμετάλλευση δημοκρατικών μηχανισμών και την ευρωπαϊκή διείσδυση μέσω λόμπι.

Διείσδυση σε θεσμούς και κοινότητες



Η έκθεση κατηγορεί την MB ότι εφαρμόζει στρατηγική «εντριϊσμού», δηλαδή οργανωμένης διείσδυσης σε δημόσια ιδρύματα, σχολεία, τοπικές αρχές και οργανώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέσω οργανώσεων όπως η Ομοσπονδία Μουσουλμάνων Γαλλίας, η MB ελέγχει ή επηρεάζει 139 τζαμιά, 68 χώρους λατρείας, 280 αθλητικούς, εκπαιδευτικούς και φιλανθρωπικούς συλλόγους και 21 σχολεία. Το δίκτυο αυτό, όπως αναφέρεται, οικοδομεί «παράλληλα ισλαμικά οικοσυστήματα» που υπονομεύουν τις αρχές της γαλλικής δημοκρατίας.

Ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας στο διαδίκτυο



Η MB κατηγορείται επίσης για χρήση ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο μιας στρατηγικής «Preaching 2.0». Μέσω διαδικτυακών ιμάμηδων και influencers, προωθούνται μηνύματα που συνδυάζουν σαλαφιστική και αδελφική ιδεολογία, με στόχο να πείσουν τους νέους ότι η Γαλλία είναι «ισλαμοφοβική» και ότι η ταυτότητά τους βρίσκεται σε αντίθεση με την ενσωμάτωση.

Στρατηγική αμφισβήτησης του Συντάγματος



Η Αδελφότητα, σύμφωνα με την έκθεση, επιχειρεί να πείσει τους Γάλλους μουσουλμάνους ότι πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στο Σύνταγμα και στη Σαρία. Μέσα από σχολεία, τζαμιά και ψηφιακά δίκτυα προωθείται η ιδέα ότι η Γαλλία είναι ένα προσωρινό στάδιο που θα καταλήξει στην «παγκόσμια χαλιφάτο». Παράλληλα, ενθαρρύνονται πρακτικές όπως η έμφυλη διάκριση και ο αντισημιτισμός.

Εκμετάλλευση των δημοκρατικών μηχανισμών



Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συμμετοχή της MB σε θεσμούς όπως το Γαλλικό Συμβούλιο του Μουσουλμανικού Πιστεύω, όπου εμφανίζεται με «νόμιμο» και «μετριοπαθή» προφίλ. Ωστόσο, η έκθεση τονίζει ότι πρόκειται για «προσεκτική τακτική συγκάλυψης» που επιτρέπει την άντληση χρηματοδοτήσεων – ακόμη και από χώρες όπως το Κατάρ και η Τουρκία – και τη σταδιακή άσκηση πίεσης σε ζητήματα κοσμικότητας και ισότητας φύλων.

Πανευρωπαϊκές διαστάσεις



Η δράση της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, σημειώνει η έκθεση, δεν περιορίζεται στη Γαλλία. Μέσω οργανώσεων-προμετωπίδων αναπτύσσεται έντονη δραστηριότητα λόμπι στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, με αιτήματα όπως η ποινικοποίηση της βλασφημίας και η προώθηση μιας διαφορετικής αντίληψης περί θρησκευτικής ελευθερίας. Οι γαλλικές αρχές εκτιμούν ότι υπάρχει στενός συντονισμός με αντίστοιχα δίκτυα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με κέντρο τις Βρυξέλλες.

Αντίστοιχες ανησυχίες στη Βρετανία



Αντίστοιχη συζήτηση έχει ανοίξει και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου αυξάνονται οι φωνές που ζητούν να τεθεί εκτός νόμου η Αδελφότητα. Ο πρώην αντιπρόεδρος του Royal United Services Institute (RUSI), Ντέιβιντ Άμπραχαμς, σε άρθρο του στην Telegraph, προειδοποίησε ότι το ΗΒ «κοιμάται όρθιο» μπροστά στον κίνδυνο η MB να κυριαρχήσει στην πολιτική σκηνή μέσω υπονόμευσης.