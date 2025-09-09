Μια σοκαριστική επίθεση σημειώθηκε στο μετρό της Σάρλοτ, στη Βόρεια Καρολίνα, με θύμα μια νεαρή Ουκρανή πρόσφυγα, Iryna Zarutska,η οποία είχε καταφύγει στις ΗΠΑ για να ξεφύγει από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, η γυναίκα δέχτηκε βίαιη επίθεση από έναν «ψυχικά διαταραγμένο» δράστη, ο οποίος περιγράφεται ως γνωστός κακοποιός με μακρύ ποινικό μητρώο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, σε ανάρτησή του, εξέφρασε την οργή του για το περιστατικό, καταδικάζοντας την απελευθέρωση του δράστη χωρίς εγγύηση (cashless bail) τον Ιανουάριο, παρά τις 14 προηγούμενες συλλήψεις του.

«Τι δουλειά είχε αυτός ο εγκληματίας να κυκλοφορεί ελεύθερος στο τρένο και στους δρόμους;» αναρωτήθηκε ο Πρόεδρος, καλώντας για αυστηρότερα μέτρα κράτησης τέτοιων παραβατών. «Τέτοιοι εγκληματίες πρέπει να φυλακίζονται», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για τις πολιτικές αποφυλάκισης και την ασφάλεια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Οι αρχές της Σάρλοτ διερευνούν το συμβάν, ενώ η τοπική κοινότητα εκφράζει τη συμπαράστασή της στη νεαρή πρόσφυγα, η οποία νοσηλεύεται μετά την επίθεση.Η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο τα ζητήματα της εγκληματικότητας και της μεταναστευτικής πολιτικής, με τον Λευκό Οίκο να δεσμεύεται για περαιτέρω ενέργειες ώστε να προστατευθούν οι πολίτες και οι ευάλωτες ομάδες, όπως οι πρόσφυγες.





"I have seen the horrific video of a beautiful, young Ukrainian refugee, who came to America to escape the vicious War in Ukraine, and was innocently riding the Metro in Charlotte, North Carolina, where she was brutally ambushed by a mentally deranged lunatic. The perpetrator was… pic.twitter.com/4yUn0rw62k — The White House (@WhiteHouse) September 8, 2025

This needs to stop https://t.co/HQVQ4I23Qw — Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2025