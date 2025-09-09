Σάλο έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η δημοσιοποίηση από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής Αντιπροσώπων του λεγόμενου «birthday book» του καταδικασμένου χρηματιστή και παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν. Το λεύκωμα, που δημιουργήθηκε το 2003 από τη Γκισλέιν Μάξγουελ για τα 50ά γενέθλια του Έπσταϊν, περιλαμβάνει προσωπικά σημειώματα και ευχές από πολιτικούς, επιχειρηματίες και προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένα ιδιόχειρο μήνυμα που φέρει την υπογραφή του τότε επιχειρηματία και νυν προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Το σημείωμα, συνοδευόμενο από ένα σκίτσο γυναικείας φιγούρας, κάνει λόγο για «μυστικά» που οι δύο άνδρες μοιράζονταν. Η ύπαρξή του είχε διαψευσθεί κατηγορηματικά από τον Τραμπ και τον Λευκό Οίκο, οι οποίοι επέμειναν και χθες ότι «ο πρόεδρος δεν σχεδίασε και δεν υπέγραψε τίποτε».

Πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή



Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας έδωσαν στη δημοσιότητα τη σελίδα με το υποτιθέμενο μήνυμα, κατηγορώντας τον Τραμπ ότι «ψεύδεται και προσπαθεί να συγκαλύψει την αλήθεια». «Τώρα ξέρουμε ότι έλεγε ψέματα», δήλωσε ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία.

Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι «επιλέγουν αποσπασματικά στοιχεία και πολιτικοποιούν το υλικό», υποστηρίζοντας ότι ο στόχος της πλειοψηφίας είναι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης Έπσταϊν και η δικαίωση των θυμάτων.





Σημειώματα Κλίντον και Μάντελσον



Στο ίδιο λεύκωμα περιλαμβάνονται και ευχές από τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, ο οποίος αναφέρεται στην «παιδική περιέργεια» του Έπσταϊν, καθώς και από τον λόρδο Πίτερ Μάντελσον, τότε Βρετανό πρέσβη στις ΗΠΑ, που τον αποκαλεί «κολλητό». Εκπρόσωπος του Μάντελσον δήλωσε ότι εκείνος «έχει εκφράσει τη βαθιά του λύπη που γνώρισε ποτέ τον Έπσταϊν».

Σύντομη αναφορά γίνεται και στον πρίγκιπα Άντριου, ενώ μια γυναίκα ισχυρίζεται ότι μέσω του Έπσταϊν γνώρισε τον Τραμπ, τον Κλίντον και τον Άντριου, καθώς και ότι επισκέφθηκε τα ιδιωτικά διαμερίσματα του Μπάκιγχαμ.

Νομικές προεκτάσεις



Η δημοσιοποίηση του «birthday book» συνοδεύτηκε από την κατάθεση στην επιτροπή και άλλων εγγράφων, μεταξύ των οποίων η διαθήκη του Έπσταϊν, η προσωπική του ατζέντα με επαφές τριών δεκαετιών, αλλά και η συμφωνία μη δίωξης που είχε συνάψει με τις ομοσπονδιακές αρχές το 2007.

Ο Τραμπ, ο οποίος στο παρελθόν είχε παραδεχθεί ότι υπήρξε φίλος του Έπσταϊν αλλά υποστηρίζει πως «έκοψε κάθε σχέση μαζί του στις αρχές του 2000», έχει ήδη κινηθεί νομικά κατά της εφημερίδας Wall Street Journal και του εκδοτικού ομίλου News Corp, διεκδικώντας αποζημιώσεις ύψους 10 δισ. δολαρίων για τη δημοσιοποίηση του επίμαχου σημειώματος.

Ο Έπσταϊν είχε κατηγορηθεί για πρώτη φορά το 2006 για σεξουαλικά αδικήματα στη Φλόριντα, ενώ βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019 εν αναμονή της δίκης του σε νέες υποθέσεις.