Το ρωσικό εμβόλιο κατά του καρκίνου, που έχει προαναγγελθεί από Ρώσους επιστήμονες και αξιωματούχους, πέρασε με επιτυχία τις προκλινικές έρευνες, οι οποίες απέδειξαν την ασφάλεια και την υψηλή αποτελεσματικότητα του σκευάσματος, δήλωσε η επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Ιατρικής-Βιολογικής Υπηρεσίας της Ρωσίας, Βερόνικα Σκβορτσόβα, σε συνέντευξή της στη ρωσική εφημερίδα Izvestia και στο πλαίσιο του Ανατολικού Οικονομικού Φόρουμ, που ολοκληρώθηκε στο Βλαδιβοστόκ της ρωσικής Άπω Ανατολής.

«Οι μελέτες διήρκεσαν αρκετά χρόνια. Τα τελευταία τρία χρόνια διεξήχθησαν οι προβλεπόμενες προκλινικές δοκιμές. <…> Το εμβόλιο είναι έτοιμο για χρήση, αναμένουμε την άδεια», δήλωσε η κ. Σκβόρτσοβα, αναφερόμενη σε επικείμενες ανακοινώσεις του ρωσικού Υπουργείου Υγείας.

Σημείωσε επίσης ότι οι προκλινικές έρευνες απέδειξαν την ασφάλεια του εμβολίου, συμπεριλαμβανομένης της επαναλαμβανόμενης πολλαπλής χρήσης, αλλά και την υψηλή αποτελεσματικότητά του, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣΣ, που αναπαράγει τις δηλώσεις της. «Οι επιστήμονες σημείωσαν μείωση του μεγέθους και επιβράδυνση της αύξησης του όγκου, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της νόσου, από 60 έως 80%. Επιπλέον, οι έρευνες έδειξαν αύξηση της επιβίωσης χάρη στο εμβόλιο», σύμφωνα με την κ. Σκβορτσόβα.

«Ο πρώτος τύπος καρκίνου για την αντιμετώπιση του οποίου θα χρησιμοποιηθεί το εμβόλιο θα είναι ο καρκίνος του παχέος εντέρου. Το εμβόλιο εναντίον δύο ακόμη τύπων καρκίνου - του γλοιοβλαστώματος και ειδικών τύπων μελανώματος, συμπεριλαμβανομένου του μελανώματος του οφθαλμού - βρίσκεται επίσης σε προωθημένο στάδιο», σημειώνει το πρακτορείο ΤΑΣΣ.

Όπως είχε νωρίτερα δηλώσει η κ. Σκβορτσόβα, η Υπηρεσία της έχει αποστείλει από τον Ιούνιο στο ρωσικό Υπουργείο Υγείας τα απαιτούμενα έγγραφα για την αδειοδότηση των κλινικών δοκιμών, ενώ είναι ήδη έτοιμες οι εγκαταστάσεις παραγωγής των εξατομικευμένων εμβολίων.

«Το θέμα είναι αδιαμφισβήτητα περίπλοκο και δεν θα καταφέρουμε να επιλυθεί πλήρως το πρόβλημα των ογκολογικών παθήσεων στο αμέσως προσεχές μέλλον. Ωστόσο, είναι δυνατό να τεθούν υπό έλεγχο και, ουσιαστικά, να μετατραπούν σε διαχειρίσιμες χρόνιες παθήσεις. Αυτό θα επιτρέψει την επίτευξη μακροχρόνιας ύφεσης, που θα συνοδεύσει τον άνθρωπο για πολλά χρόνια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τώρα έχουμε μπροστά μας το πραγματικό καθήκον να αυξήσουμε τη διάρκεια ζωής των ασθενών και να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής τους», κατέληξε η Ρωσίδα αξιωματούχος.

Όπως έχει δηλώσει ο Αλεξάντρ Γκίντσμπουργκ, γνωστός από τη δημιουργία του ρωσικού εμβολίου κατά του κορονοϊού «Σπούτνικ» και ένας από τους πρωτεργάτες του mRNA εμβολίου κατά του καρκίνου, σύμφωνα με το υπάρχον πλάνο, εντός Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου η πρώτη ομάδα ασθενών με μελάνωμα θα αρχίσει να λαμβάνει σε πειραματικό ακόμη στάδιο το εξειδικευμένο εμβόλιο. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα κριθούν επιτυχή, τότε θα υπάρξει επέκταση των κλινικών δοκιμών και σε άλλα είδη καρκίνου. Κατά τον μεταξύ άλλων επικεφαλής του Εθνικού Ερευνητικού Κέντρου Επιδημιολογίας και Μικροβιολογίας της Ρωσίας «Ν.Φ.Γκαμαλέι», που συμμετέχει στο πρόγραμμα, το αντικαρκινικό εμβόλιο αποτελεί συνεργασία μιας σειράς επιστημονικών ομάδων, όπως το Επιστημονικό-Ερευνητικό Ογκολογικό Ινστιτούτο Μόσχας «Α.Χέρτσεν» και το Εθνικό Ιατρικό Ερευνητικό Κέντρο Ογκολογίας «Ν.Ν.Μπλοχίν». Όπως έχει δηλώσει στο ΤΑΣΣ ο κ. Γκίντσμπουργκ, υπάρχει η πιθανότητα το εμβόλιο να αποτρέπει όχι μόνο την ανάπτυξη του όγκου, αλλά και τις μεταστάσεις του.

Πηγή: ΚΥΠΕ