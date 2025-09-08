Για τον καθορισμό της ατζέντας και πιο συγκεκριμένα την διατήρηση ή μη της συζήτησης που ζήτησε η ακροδεξιά Ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη» για το μεταναστευτικό, έλαβε χώρα η πρώτη σύγκρουση μεταξύ των ευρωομάδων. Η συζήτηση με τίτλο «Έπειτα από 10 χρόνια, είναι καιρός να θέσουμε τέρμα στη μαζική μετανάστευση τώρα - να προστατεύσουμε τις γυναίκες και τα παιδιά μας», έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί το απόγευμα της Τετάρτης.

Κάνοντας χρήση του άρθρου 202 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την παράβαση του Κανονισμού, η επικεφαλής της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (S&D) Γκαρθία Περέζ, αναγνώρισε ότι η κάθε πολιτική ομάδα μπορεί να διαλέξει τη γωνία από ένα θέμα για να το θέσει σε πολιτική συζήτηση. «Ανέκαθεν σεβόμαστε την ελευθερία της έκφρασης. Ωστόσο, επιβάλλεται σεβασμός στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αξίες της ΕΕ.» Επικαλούμενη τα άρθρα 169 και 40 παρ 1 του Κανονισμού, ξεκαθάρισε ότι πρέπει να γίνονται σεβαστές οι αρχές και οι αξίες της ΕΕ στις συζητήσεις της Ολομέλειας. «Αυτή την εβδομάδα οι Πατριώτες έχουν προτείνει μια συζήτηση που είναι εντελώς αντίθετη με τις αρχές και τις αξίες της ΕΕ. Η ποινικοποίηση των μεταναστών είναι η υποδαύλιση του μίσους και είναι και ψεύδος. Τώρα αρχίζουν να λένε ότι οι μετανάστες είναι κίνδυνος για τις γυναίκες και τα παιδιά μας και τελικά ζητούν να βουλιάζουν τα καράβια που σώζουν μετανάστες, είναι εντελώς απαράδεκτο που αυτός ο θεσμός επιτρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση.»

Στην ίδια γραμμή και η ευρωβουλευτής της Ομάδας Renew, Φαμπιέν Κέλλερ: «Ας συζητήσουμε για τα γεγονότα, αντίθετα από αυτά που ισχυρίζεται η Ακροδεξιά, οι παράτυπες είσοδοι στην ΕΕ, έχουν μειωθεί σε ένα χρόνο κατά 53%,» τόνισε. Η κα Κέλλερ υπογράμμισε ότι το να συνδέεις τη μετανάστευση με την εγκληματικότητα είναι χειραγώγηση. «Τα στοιχεία είναι κρυστάλλινα, τα 3/4 των βιαιοπραγιών κατά γυναικών και παιδιών διαπράττονται στον οικογενειακό κύκλο. Δε μπορεί κανένας χειραγωγώντας τους μετανάστες και τη μετανάστευση να προστατέψει τις γυναίκες και τα παιδιά,» είπε, ζητώντας την απόσυρση του τίτλου ή και της συζήτησης που είναι προσβλητική για τους μετανάστες, όπως είπε. «Μιλάμε για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αξιοπρέπεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Η Τινέκε Στρικ εκ μέρους της Ομάδας των Πρασίνων, έκανε λόγο για κάτι παραπάνω από υποχρέωση κατά τον Κανονισμό, κάνοντας λόγο για «ηθική διαταγή» των δημοκρατικά εκλεγμένων ευρωβουλευτών. «Μπορούμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας αλλά δε μπορούμε να αφήσουμε να δαιμονοποιηθούν οι μετανάστες από την άκρα δεξιά. Δε μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε ως αποδιοπομπαίους τράγους, πρέπει να δείξουμε πραγματικά ποια είναι η καρδιά της ΕΕ.»

Απέναντι και στις τρεις ευρωομάδες, η Ακροδεξιά Ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη» με την Μαρίεκε Έλερς, τόνισε πως ο Κανονισμός είναι σαφής, και ότι μια συζήτηση χρειάζεται την πλειοψηφία για να αποσυρθεί. «Οι Πράσινοι το λένε εδώ και καιρό αλλά αφού δεν έχουν την πλειοψηφία εμφανίζουν διαδικαστικά θέματα για να προκαλέσουν αυτή την απόσυρση. Εμείς ως πατριώτες επιμένουμε να γίνει η συζήτηση. Οι ιδέες της αριστεράς δε μπορούν να καθορίσουν τη δημοκρατία ή να αλλάξουν την πραγματικότητα. Η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι μόνο αξίες της αριστεράς,» είπε.

Κλείνοντας το συγκεκριμένο αντικείμενο συζήτησης, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, επικαλέστηκε τα σχετικά άρθρα, 163 και 169, σύμφωνα με τα οποία η συζήτηση παραμένει στην ατζέντα για την προσεχή Τετάρτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ