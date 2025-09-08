Συναγερμός σήμανε, τη Δευτέρα (8/9), στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, με αποτέλεσμα οι Αρχές να προχωρήσουν στην εκκένωση τερματικού σταθμού.

Μέρος του αεροδρομίου εκκενώθηκε προληπτικά, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το ποιες ακριβώς περιοχές επηρεάστηκαν.

Some Heathrow Express trains to and from Heathrow Airport are currently delayed. Please allow extra time for your journey. We apologise for any inconvenience this may cause and appreciate your understanding. pic.twitter.com/c1iVKJjtW9 — Heathrow Express (@HeathrowExpress) September 8, 2025

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το BBC, επιβάτες εντοπίστηκαν να περιμένουν έξω από τον τερματικό σταθμό 4, ενώ η κατάσταση παρέμενε υπό στενή παρακολούθηση.

Σημειώνεται ότι ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο μετά από αναφορές για «πιθανό περιστατικό με επικίνδυνες ουσίες».

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Οι πυροσβέστες ανταποκρίνονται σε ένα πιθανό περιστατικό με επικίνδυνες ουσίες στο αεροδρόμιο Χίθροου. Εξειδικευμένα συνεργεία έχουν σταλεί για να πραγματοποιήσουν εκτίμηση της κατάστασης, ενώ τμήμα του αεροδρομίου έχει εκκενωθεί προληπτικά όσο συνεχίζεται η επέμβαση».