Ο Αμερικανός βιολόγος Ντέιβιντ Μπάλτιμορ, που βραβεύτηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1975, σε ηλικία μόλις 37 ετών αλλά η καριέρα του αμαυρώθηκε από μια άδικη κατηγορία περί απάτης, πέθανε το Σάββατο στα 87 του, μετέδωσαν σήμερα πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο καθηγητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) Ντέβιντ Μπάλτιμορ θεωρείται μεγάλη μορφή της μοριακής βιολογίας. Το Νόμπελ του δόθηκε για τις έρευνές του για τους ρετροϊούς, όπως ο HIV, και κυρίως για την ανακάλυψη ενός ιικού ενζύμου που εξηγούσε πώς γίνεται η αντιγραφή της γενετικής πληροφορίας στα κύτταρα. Η ανακάλυψη αυτή υπήρξε καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη των γονιδιακών θεραπειών.

Η καριέρα του και η φήμη του κινδύνευσαν το 1986, όταν ενεπλάκη σε μια υπόθεση επιστημονικής απάτης. Ο ίδιος δεν κατηγορήθηκε ποτέ ευθέως, ωστόσο μια Γιαπωνέζα συνεργάτιδά του, με την οποία είχε συγγράψει μια μελέτη, κατηγορήθηκε από μια ερευνήτρια για παραποίηση δεδομένων σε ένα πείραμα ανοσολογίας.

Ο Μπάλτιμορ αναγκάστηκε πολλές φορές, το 1988 και το 1989, να απαντήσει για το θέμα δημοσίως, ακόμη και σε μια Επιτροπή του Κογκρέσου. Το 1991 υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από την προεδρία του Πανεπιστημίου Ροκφέλερ της Νέας Υόρκης, αφού παρέμεινε στο αξίωμα μόλις για 18 μήνες.

Μόνο το 1996 ο καθηγητής Μπάλτιμορ και η συνεργάτιδά του απαλλάχθηκαν οριστικά από κάθε υποψία. «Δεν θα μπορούσα ποτέ να την ξεχάσω», είπε ο ίδιος αργότερα στην εφημερίδα New York Times, αναφερόμενος σε εκείνη την περίοδο της ζωής του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

