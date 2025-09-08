Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η κίνηση γυναίκας να απαιτήσει και να πάρει μπάλα του μπέιζμπολ που έπιασε πατέρας για τον γιο του σε αγώνα στο Μαϊάμι το Σάββατο.

Όλα συνέβησαν στον αγώνα των Philadelphia Phillies απέναντι στους Miami Marlins όταν ο Ντρου Φέλτγουελ έτρεξε να πάρει μια μπάλα που κατέληξε στις εξέδρες μετά από χτύπημα αθλητή της ομάδας από τη Φιλαδέλφεια.



Στο βίντεο φαίνεται ο Φέλτγουελ που καθόταν λίγο πιο δεξιά από το σημείο που έπεσε η μπάλα, να την πιάνει και να την δίνει στον γιο του πριν αν τον πλησιάσει μια γυναίκα, να του βάζει τις φωνές και τελικά να τον υποχρεώνει να της τη δώσει.

NEW: ‘Karen’ Phillies fan goes viral for berating a man for grabbing a home run ball and giving it to his son.



The man, who was clearly startled, eventually gave up the ball to the woman.



Staff at the game took note of the incident and gave the boy a goodie bag. It also appears… pic.twitter.com/8gZeipI2mJ — Collin Rugg (@CollinRugg) September 6, 2025

Όπως ήταν αναμενόμενο, η πρωταγωνιστής του επεισοδίου αποδοκιμάστηκε από τους φιλάθλους, με την ίδια, ωστόσο, όχι μόνο να μην μετανιώνει αλλά να κάνει και μια άσεμνη χειρονομία.

After she took the home run ball from the kid, the woman began confronting fans who were upset with her



She then flaunted the baseball at everyone and flipped them off for booing her https://t.co/3jfYYccwnk pic.twitter.com/p3duy11tc5 — Jomboy Media (@JomboyMedia) September 6, 2025

«Απλά ήθελα να φύγει» είπε ο πατέρας του μικρού αγοριού για την αντίδρασή του επιμένοντας ότι ο ίδιος ήταν ο πρώτος που άρπαξε την μπάλα . «Ήταν στο κάθισμα πίσω. Δεν ξέρω αν ήταν όρθια. Ίσως; Αλλά παρακολουθούσα την μπάλα από το σημείο που χτυπήθηκε μέχρι το σημείο που έπεσε σε εκείνο το κάθισμα και ήδη πήγαινα προς τα εκεί και, τυχαία, μόλις πήγα, σταμάτησε σε ένα σημείο και την πήρα» συμπλήρωσε ο Φέλντγουελ. «Δεν την είδα καν να πλησιάζει και όταν άπλωσε το χέρι της προς το μπράτσο μου, απλά φώναξε στο αυτί μου, "Αυτή είναι η μπάλα μου!". Τρόμαξα πολύ και της είπα: "Γιατί είσαι εδώ; Φύγε από εδώ". Και αυτή μου είπε: "Αυτή είναι η μπάλα μου! Την έκλεψες από... Αυτές είναι από τις θέσεις μας". Και εγώ της είπα: "Δεν ήταν κανείς σε εκείνη τη θέση". Εκείνη είπε: "Είναι από εκεί που καθόμασταν¨" και συνέχισε να φωνάζει» συνέχισε με την περιγραφή του επεισοδίου. Όπως διευκρίνισε, «εγώ απλά ήθελα να φύγει γιατί βρισκόμουν σε δίλημμα: είτε να κάνω κάτι που πιθανότατα θα μετανιώσω είτε να φερθώ σαν πατέρας και να του δείξω πώς να ηρεμήσει την κατάσταση, οπότε αυτό έκανα. Δεν ήμουν πολύ χαρούμενος που έπρεπε να της τη δώσουμε, αλλά δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε. Εκείνη ήταν τόσο ανένδοτη και φωνακλού και επιμονή και απλά δεν ήθελα να ασχοληθώ άλλο με αυτό».

Μετά το τέλος του αγώνα εκπρόσωπος των Marlins ζήτησε συγγνώμη από το μικρό αγόρι και του έδωσε ένα πακέτο δώρων που περιείχε μπάλες μπέιζμπολ για εκείνον και την αδελφή του, η οποία καθόταν δίπλα του κατά τη διάρκεια του αγώνα. I need to know the story to this interaction at the Phillies/Marlins game today 💀 @Phillies #Phillies pic.twitter.com/XaO9fonE91 — Shannon💍 (@GirlLikesABoy) September 6, 2025

