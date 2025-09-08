Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η κίνηση γυναίκας να απαιτήσει και να πάρει μπάλα του μπέιζμπολ που έπιασε πατέρας για τον γιο του σε αγώνα στο Μαϊάμι το Σάββατο.

Όλα συνέβησαν στον αγώνα των Philadelphia Phillies απέναντι στους Miami Marlins όταν ο Ντρου Φέλτγουελ έτρεξε να πάρει μια μπάλα που κατέληξε στις εξέδρες μετά από χτύπημα αθλητή της ομάδας από τη Φιλαδέλφεια.

 
Στο βίντεο φαίνεται ο Φέλτγουελ που καθόταν λίγο πιο δεξιά από το σημείο που έπεσε η μπάλα, να την πιάνει και να την δίνει στον γιο του πριν αν τον πλησιάσει μια γυναίκα, να του βάζει τις φωνές και τελικά να τον υποχρεώνει να της τη δώσει.

 

 

