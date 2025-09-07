Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε απόψε μια «τελευταία προειδοποίηση», όπως την αποκάλεσε, για τη Χαμάς, προτρέποντάς την να δεχτεί τη συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι Ισραηλινοί αποδέχτηκαν τους Όρους μου. Είναι καιρός να τους δεχτεί και η Χαμάς» ανέφερε σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social. «Προειδοποίησα τη Χαμάς για τις συνέπειες που θα έχει η άρνησή της. Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έγινε λίγο νωρίτερα δεκτός με ανάμικτα επιφωνήματα επευφημίας και αποδοκιμασίας, όταν έφτασε για τον τελικό ανδρών του US Open. Τα περισσότερα από τα καθίσματα του γηπέδου ήταν άδεια και η έναρξη του παιχνιδιού καθυστέρησε, λόγω των αυξημένων ελέγχων ασφαλείας.

Πλάνα του τηλεοπτικού δικτύου ABC, χωρίς ήχου, τον έδειχναν να χαιρετά το αραιό πλήθος των θεατών.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι η ώρα έναρξης του αγώνα μετατέθηκε κατά 30 λεπτά.

Ο βασιλιάς Αμπντάλα απορρίπτει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ και τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων κατοίκων της

Ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας επανέλαβε σήμερα ότι απορρίπτει κατηγορηματικά «κάθε ισραηλινό μέτρο για να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη και να υποχρεώσει τους Παλαιστίνιους να φύγουν», με την ευκαιρία των συνομιλιών που είχε στο Άμπου Ντάμπι με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζάγιεντ αλ Ναχιάν.

Ο Ιορδανός μονάρχης έκανε αυτή τη δήλωση αφού πολλοί Ισραηλινοί αξιωματούχοι άφησε να εννοηθεί ότι το Ισραήλ ενδέχεται να προχωρήσει στην προσάρτηση μεγάλων εκτάσεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόθεση δυτικών χωρών να αναγνωρίζουν επισήμως το κράτος της Παλαιστίνης, στην προσεχή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ανακτόρων, ο Αμπντάλα επανέλαβε επίσης ότι η χώρα του απορρίπτει «κάθε σχέδιο για το μέλλον της Γάζας που θα περιλάμβανε τη μετακίνηση του πληθυσμού ή τον χωρισμό της από τη Δυτική Όχθη».

Ο Αμπντάλα και ο αλ Ναχιάν εξέφρασαν εξάλλου την αντίθεσή τους στα σχέδια επέκτασης των εβραϊκών εποικισμών στη Δυτική Όχθη, καταγγέλλοντας ότι «οι ισραηλινές θέσεις και ανακοινώσεις συνιστούν απειλή για την εθνική κυριαρχία των κρατών στην περιοχή». Απέρριψαν επίσης «τα ισραηλινά σχέδια για τη διαιώνιση της κατοχής της Λωρίδας της Γάζας».

Ο βασιλιάς έχει δηλώσει πολλές φορές ότι η Ιορδανία δεν θα γίνει ποτέ «υποκατάστατη χώρα» για τους Παλαιστίνιους. Τα ΗΑΕ, που εξομάλυναν τις σχέσεις του με το Ισραήλ το 2020, προειδοποίησαν την περασμένη Τετάρτη ότι η απόπειρα προσάρτησης εδαφών της Δυτικής Όχθης συνιστά «κόκκινη γραμμή».

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ είπε ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από δυτικές χώρες ενδέχεται να ωθήσει το Ισραήλ να λάβει «μονομερή μέτρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters