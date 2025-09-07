Ο Mercury Psillakis που κατασπαράχτηκε εχθές το πρωί από μεγάλο καρχαρία ενώ έκανε σέρφινγκ σε παραλία προαστίου του Σίδνεϊ, πρόλαβε να προειδοποιήσει άλλα άτομα που βρίσκονταν στο νερό για την παρουσία του μεγάλου θηρευτή προτού δεχτεί τη θανατηφόρα επίθεση.

Ένας στενός φίλος του 57χρονου Ελληνοαυστραλού αποκάλυψε την τελευταία ηρωική πράξη του έμπειρου σέρφερ, ο οποίος αντιλήφθηκε πρώτος την παρουσία του καρχαρία και κάλεσε τα υπόλοιπα άτομα να συγκεντρωθούν για να επιστρέψουν στην ακτή. Καθώς ο ίδιος επιχειρούσε να βγει από το νερό, ο καρχαρίας – που εκτιμάται ότι ήταν λευκός και είχε μήκος 3,4 έως 3,6 μέτρα – κινήθηκε κατευθείαν προς το μέρος του και τον τραυμάτισε θανάσιμα, ακρωτηριάζοντας μέλη του σώματός του.

Ο φίλος του εκλιπόντος και πρώην επαγγελματίας σέρφερ, Toby Martin, δήλωσε επιπλέον ότι ο Psillakis πήγαινε καθημερινά στην παραλία που απείχε λίγες εκατοντάδες μέτρα από το σπίτι του για να κάνει σερφινγκ. «Ήταν γεμάτος ζωντάνια, προσέγγιζε συνεχώς μέλη της κοινότητας για να τους μιλήσει», αναφέρει για τον αδικοχαμένο ομογενή, συμπληρώνοντας ότι εκτός από παθιασμένος σέρφερ ήταν εξαιρετικός πατέρας, σύζυγος, γιος και φίλος. «Ήταν στωικός και ηρωικός μέχρι το τέλος. Η ασφάλεια των άλλων ήταν πιο σημαντική για εκείνον από την αυτοσυντήρηση».

Η σορός του 57χρονου βρέθηκε να επιπλέει στο νερό, ενώ ανασύρθηκαν και δύο κομμάτια της σανίδας του, τα οποία εξετάζονται για να προσδιοριστεί το είδος του καρχαρία που του επιτέθηκε. Ναυαγοσώστες και σέρφερ που βρέθηκαν εκεί περιέγραψαν τη σκηνή ως ιδιαίτερα δραματική και σοκαριστική.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του καρχαρία, ενώ η τοπική κοινωνία θρηνεί για ένα αγαπημένο μέλος της που χάθηκε, όπως λένε φίλοι του, «κάνοντας αυτό που αγαπούσε πιο πολύ στον κόσμο».

Με πληροφορίες από abc.net.au, Πρώτο Θέμα