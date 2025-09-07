Επίδειξη του ότι «τρεις μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες εκπροσωπούν τρεις μεγάλους πολιτισμούς, συνειδητοποιούν την κοινότητα των συμφερόντων τους σε μια ολόκληρη σειρά κατευθύνσεων», χαρακτήρισε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ την πρόσφατη τριπλή χειραψία των ηγετών Ρωσίας, Κίνας και Ινδίας στο πλαίσιο της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, που διοργανώθηκε στην Τιαντζίν της Κίνας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι θέσεις των τριών χωρών «συμπίπτουν σε όλα κατά 100%», σημείωσε ο Σ. Λαβρόφ μιλώντας στη ρωσική κρατική τηλεόραση, αλλά είναι «ολοφάνερη η τάση ότι και οι τρεις χώρες αναπτύσσουν την εταιρική τους σχέση». «Τα κράτη αντλούν κέρδος από εκείνες τις κατευθύνσεις, όπου υφίστανται ίδια συμφέροντα», είπε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, ξεχωρίζοντας «την ανάπτυξη της οικονομίας, την επίλυση κοινωνικών καθηκόντων, την αύξηση της ευημερίας του πληθυσμού».

Όπως μεταδίδουν πολλά ρωσικά ΜΜΕ, υπό τις παρούσες συνθήκες έντασης και τριβών μεταξύ των ΗΠΑ και χωρών των BRICS, αποκτά ιδιαίτερη σημασία και συμβολισμό η αυριανή τηλεδιάσκεψη των ηγετών των κρατών-μελών της Ομάδας, που συγκαλεί εκτάκτως η προεδρεύουσα Βραζιλία και ο Πρόεδρός της Λούλα ντα Σίλβα με κεντρικό θέμα τη συζήτηση της εμπορικής πολιτικής του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και μιας ενδεχομένως κοινής αντίδρασης στους δασμούς, τους οποίους έχει εξαγγείλει ή επιβάλει η Ουάσιγκτον εναντίον πολλών εξ αυτών.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων «ΡΙΑ-Νόβοστι» έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει ότι θα συμμετάσχουν στη συνεδρίαση οι ηγέτες Ρωσίας και Κίνας Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίν, με τον δεύτερο να σχεδιάζει «να εκφωνήσει σημαντική ομιλία», κατά το κινεζικό ΥΠΕΞ, την ανακοίνωση του οποίου επικαλείται το «ΡΙΑ-Νόβοστι».

Πηγή: ΚΥΠΕ