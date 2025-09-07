Η ουρά έξω από τη Σάντα Μαρία Ματζόρε στην Ασίζη ήταν τεράστια. Νέοι και ηλικιωμένοι περίμεναν να φτάσει η σειρά τους για να προσκυνήσουν τη γυάλινη λάρνακα που φυλάσσει το σώμα του Κάρλο Ακούτις. Ντυμένος με μπλε φούτερ, τζιν και αθλητικά παπούτσια, με το πρόσωπο καλυμμένο από κέρινο εκμαγείο, ο 15χρονος που έμεινε γνωστός ως «influencer του Θεού» εξακολουθεί να προκαλεί δέος στους πιστούς.

Το Βατικανό τον ανακήρυξε σήμερα άγιο, αναγνωρίζοντας όχι μόνο τη δράση του στο διαδίκτυο, με ιστοσελίδες που αφιερώθηκαν στη διάδοση του λόγου του Ιησού, αλλά και τα θαύματα που του αποδόθηκαν μετά θάνατον και επικυρώθηκαν από την Καθολική Εκκλησία και τον αείμνηστο Πάπα Φραγκίσκο. Μόνο τον τελευταίο χρόνο, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι επισκέφθηκαν την Ασίζη για να προσκυνήσουν το λείψανό του, ενώ σε εκκλησίες ανά τον κόσμο εκατοντάδες χιλιάδες πιστοί τίμησαν αναμνηστικά του, όπως τούφες από τα μαλλιά του.

Η καρδιά του φυλάσσεται σε χρυσή λειψανοθήκη στον καθεδρικό του Σαν Ρουφίνο, «μια καρδιά που χωρούσε όλο τον κόσμο», όπως λένε οι γονείς του. Ο Ακούτις είναι ο πρώτος άγιος της νέας χιλιετίας. Η αγιοκατάταξη έγινε σε μια λαμπρή τελετή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου από τον Πάπα Λέοντα, παρουσία χιλιάδων πιστών που παρακολούθησαν τόσο στο Βατικανό όσο και στην Ασίζη μέσω γιγαντοοθονών.

Ο Κάρλο Ακούτις γεννήθηκε το 1991 στο Λονδίνο και μεγάλωσε στο Μιλάνο. Μέχρι τα επτά του χρόνια ήταν ένα συνηθισμένο παιδί, με ιδιαίτερη κλίση στην τεχνολογία. Η ζωή του άλλαξε όταν έλαβε για πρώτη φορά τη Θεία Κοινωνία και από τότε δεν ήθελε να λείπει από καμία Λειτουργία. Η μητέρα του θυμάται πως ήταν «τυχεροί» που στο Μιλάνο υπήρχαν πολλές εκκλησίες κοντά στο σπίτι τους.

Η πίστη του για τα Ευχαριστιακά θαύματα τον οδήγησε να αξιοποιήσει τις γνώσεις του στους υπολογιστές, δημιουργώντας ιστοσελίδες που παρουσίαζαν τα θαύματα της Ευχαριστίας και τις εμφανίσεις της Παναγίας. Οι διαδικτυακές του δουλειές διαδόθηκαν σε δεκάδες χώρες, γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στην τεχνολογία και τη θρησκευτική πίστη.

Το 2006, λίγο πριν διαγνωστεί με οξεία λευχαιμία, είχε αφήσει σε βίντεο μια φράση που σήμερα μοιάζει προφητική: «Όταν θα ζυγίζω 70 κιλά, θα έρθει η ώρα μου να πεθάνω». Αυτό που ξεκίνησε σαν μια απλή γρίπη εξελίχθηκε σε σοβαρή αδυναμία. Στο νοσοκομείο διαγνώστηκε με λευχαιμία. «Ο Θεός μου έδωσε αυτή την αδυναμία», είπε χαμογελώντας λίγο πριν πέσει σε κώμα.

Δεν ξαναξύπνησε ποτέ. Έφυγε σε ηλικία μόλις 15 ετών, αφήνοντας πίσω του μια πνευματική παρακαταθήκη που εξαπλώθηκε ταχύτατα. Τα θαύματα που αποδόθηκαν στο όνομά του άρχισαν να αναφέρονται από την πρώτη κιόλας μέρα μετά την κηδεία του. Σήμερα, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τον θάνατό του, ο «influencer του Θεού» εντάχθηκε επίσημα στο αγιολόγιο της Καθολικής Εκκλησίας.

Διαβάστε επίσης: Πιστοί συρρέουν για να δουν το άφθαρτο σώμα του 15χρονου millennial Αγίου(vid)