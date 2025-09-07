Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής νυχτερινής επίθεσης στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, ενώ προκλήθηκε πυρκαγιά στην οροφή ενός διοικητικού κτιρίου στην περιοχή Πετσέρσκι του Κιέβου.

Η ουκρανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι τα δύο άτομα των οποίων οι σοροί ανασύρθηκαν από τον τόπο της επίθεσης στην περιοχή Σβιατοσίνσκι του Κιέβου είναι μια 32χρονη γυναίκα και ο γιος της, ηλικίας μόλις δύο μηνών.

Η πολυκατοικία τους καταστράφηκε εν μέρει κατά τη ρωσική επίθεση, η οποία επίσης προκάλεσε φωτιά σε γειτονικά κτίρια, αυτοκίνητα και αποθήκες.

Υπ. Εξωτερικών Ουκρανίας: «Σοβαρή κλιμάκωση»

Εντωμεταξύ, στο κυβερνητικό κτίριο όπου ξέσπασε φωτιά στεγάζεται το υπουργικό συμβούλιο της Ουκρανίας και γραφεία των υπουργών της, στα οποία η αστυνομία απέκλεισε την πρόσβαση καθώς έφτασαν πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα.

Η Ρωσία εξαπέλυσε 823 επιθέσεις στην Ουκρανία από το Σάββατο προς την Κυριακή, ωστόσο, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, οι 751 από αυτές αναχαιτίστηκαν. Από την άλλη πλευρά, εννέα πύραυλοι και 54 ντρόουν έπληξαν τη χώρα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σίμπιχα, έκανε λόγο για σοβαρή κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων.

«Για πρώτη φορά, περισσότερα από 800 (!) μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Άμαχοι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν, οι πολιτικές υποδομές υπέστησαν ζημιές στο Κίεβο, την Οδησσό, το Κρεμεντσούκ, το Κριβί Ριχ, τη Ζαπορίζια, μεταξύ άλλων πόλεων», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Σίμιχα επιβεβαίωσε ότι ένα από τα κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο χτυπήθηκε για πρώτη φορά. «Αυτό και μόνο αποτελεί σοβαρή κλιμάκωση», λέει.

«Ο μεγαλύτερος κυνισμός είναι ότι αυτές οι βάναυσες επιθέσεις έρχονται ακριβώς τη στιγμή που ο Πρόεδρος Τραμπ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη ειρήνης», προσέθεσε και ζήτησε αυστηρές κυρώσεις στα ρωσικά έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, δήλωσε: «Για πρώτη φορά, το κυβερνητικό κτίριο υπέστη ζημιές από εχθρική επίθεση, συμπεριλαμβανομένης της οροφής και των ανώτερων ορόφων. Θα αποκαταστήσουμε τα κτίρια, αλλά οι χαμένες ζωές δεν μπορούν να επιστραφούν...Ο κόσμος πρέπει να απαντήσει σε αυτή την καταστροφή όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξεις. Είναι ανάγκη να ενισχυθεί η πίεση των κυρώσεων - κυρίως κατά του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου» είπε.

17 άνθρωποι σε όλη την πρωτεύουσα έχουν τραυματιστεί, επτά από τους οποίους έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Στις συνοικίες Darnytskyi και Sviatoshynskyi, σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετά κτίρια κατοικιών πήραν φωτιά, ενώ στην τελευταία, αυτοκίνητα κοντά σε ένα πρατήριο καυσίμων και εγκαταστάσεις αποθηκών πήραν επίσης φωτιά.

Η επίθεση της Κυριακής είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στο Κίεβο τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μετά τα χτυπήματα του Σαββάτου.

Η Ρωσία στόχευσε επίσης πόλεις κοντά στη γραμμή του μετώπου χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε υποδομές, ένα διοικητικό κτίριο, επιχειρήσεις, ιδιωτικές κατοικίες, πολυώροφα κτίρια, γκαράζ και οχήματα, σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας.

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας ανέφερε επίσης στο Facebook ότι οι πόλεις Κρεμεντσούκ και Οδησσός αποτέλεσαν στόχο των χθεσινοβραδινών επιθέσεων.

Η επίθεση ακολουθεί την προτροπή των Ευρωπαίων ηγετών προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να εργαστεί για τον τερματισμό του πολέμου, αφού 26 σύμμαχοι της Ουκρανίας δεσμεύτηκαν να αναπτύξουν στρατεύματα ως "δύναμη καθησυχασμού" μόλις ολοκληρωθούν οι μάχες.

