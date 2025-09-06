Ο σέρφερ που έχασε τη ζωή του ύστερα από επίθεση καρχαρία στις βόρειες ακτές του Σίδνεϊ της Αυστραλίας, είναι ένας 57χρονος Έλληνας ομογενής, πατέρας ενός παιδιού.

Όπως αναφέρει το 7news πρόκειται για τον 57χρονο Mercury Psillakis, που είχε επιχειρηματική δραστηριότητα και ήταν πατέρας ενός παιδιού.

It has been a horrific day on Sydney’s northern beaches - a 57-year-old man was mauled by a shark close to shore while surfing with mates, dying before he could be pulled from the water. He has been identified as husband and father, Mercury Psillakis. @Sacre88 #7NEWS pic.twitter.com/tyHOnxLr9o — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) September 6, 2025

Ο Ψυλλάκης αφήνει πίσω του σύζυγο και μια μικρή κόρη. Είναι γνωστός στην κοινότητα Northern Beaches για την πώληση εξωτικών φυτών.

#BREAKING

Suspected 'large shark' kills man off #Sydney beach: Australian police



A man has died after being attacked by a shark at #Dee_Why on Sydney’s northern beaches.#NSW #Australia

NSW Police said the man was bitten by “what is believed to have been a large shark” at… pic.twitter.com/Bj5OII2KF8 — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) September 6, 2025

Τι συνέβη

Ο άτυχος άντρας βρισκόταν στο νερό μόλις 30 λεπτά όταν δέχθηκε επίθεση από καρχαρία. Υπέστη φριχτά τραύματα πριν άλλοι σέρφερς καταφέρουν να τον φέρουν στην ακτή.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η επίθεση σημειώθηκε μόλις 100 μέτρα από την παραλία Long Reach, σύμφωνα με την αστυνομία.

Δύο τμήματα της σανίδας σερφ που χρησιμοποιούσε ανασύρθηκαν και έχουν δοθεί για εξέταση, πρόσθεσε η αστυνομία.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί ποιο είδος καρχαρία ευθύνεται για την επίθεση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν σήμερα ορισμένες παραλίες για το κοινό, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο θάνατος αυτός είναι ο πρώτος από επίθεση καρχαρία στην πολυπληθέστερη πόλη της Αυστραλίας, ύστερα από αυτήν που στοίχισε τη ζωή σε έναν 35χρονο Βρετανό εκπαιδευτή καταδύσεων τον Φεβρουάριο του 2022 στο Λιτλ Μπέι, που βρίσκεται νοτιότερα. Η προηγούμενη θανάσιμη επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ είχε καταγραφεί το 1963.

Πηγή: cnn.gr