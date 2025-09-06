Η ευρεία εμπορική συμφωνία της Ιαπωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες «δεν έχει διευθετηθεί», καθώς η Ουάσιγκτον δεν έχει εκδώσει τις αναμενόμενες προεδρικές εντολές σχετικά με τους δασμούς στα φαρμακευτικά προϊόντα και τους ημιαγωγούς, δήλωσε το Σάββατο ο κορυφαίος διαπραγματευτής δασμών του Τόκιο.

«Ενώ έχει εκδοθεί προεδρική εντολή που αφορά προσαρμογές στους γενικούς δασμούς καθώς και στους δασμούς για αυτοκίνητα και ανταλλακτικά, δεν έχουν εκδοθεί προεδρικές εντολές για το καθεστώς στα φαρμακευτικά προϊόντα και τους ημιαγωγούς», είπε ο Ριοσέι Ακαζάβα στους δημοσιογράφους μετά την επιστροφή του από συνομιλίες στην Ουάσιγκτον.

«Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να ειπωθεί ότι το ζήτημα έχει διευθετηθεί», ανέφερε ο Ακαζάβα, Υπουργός Οικονομικής Πολιτικής της Ιαπωνίας, προσθέτοντας ότι το Τόκιο θα συνεχίσει να πιέζει για την έκδοση των υπόλοιπων εντολών.

Ο Ακαζάβα είπε ότι η Ιαπωνία θα ξεκινήσει πλήρη ανάλυση του οικονομικού αντίκτυπου των αλλαγών στους αμερικανικούς δασμούς για τα αυτοκίνητα και το πώς συγκρίνονται οι ανταγωνιστικοί εμπορικοί όροι της Ιαπωνίας με άλλες χώρες.

