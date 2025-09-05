Ένας υπάλληλος του τελεφερίκ και ένας πρώην διαιτητής βόλεϊ ήταν μεταξύ των 16 επιβατών που έχασαν τη ζωή τους όταν εκτροχιάστηκε το τελεφερίκ στην Πορτογαλία.

Μεταξύ των νεκρών ήταν επτά άνδρες και οκτώ γυναίκες, όπως ενημέρωσε η επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Λισαβόνας, Μαργκαρίντα Κάστρο Μάρτινς.

Πέντε από τους νεκρούς ήταν Πορτογάλοι, ενώ μεταξύ των θυμάτων ήταν επίσης δύο Νοτιοκορεάτες, δύο Καναδοί, ένας Αμερικανός, ένας Γερμανός, ένας Ουκρανός και ένας Ελβετός και τρία ακόμη θύματα ήταν Βρετανοί, όπως μεταδίδει το BBC.

Ένας αφοσιωμένος επαγγελματίας

Μεταξύ των θυμάτων είναι ο Αντρέ Χόρχε Γκονσάλβες Μάρκες, ο οποίος εργαζόταν ως υπάλληλος που ήλεγχε τα φρένα στο τελεφερίκ, όπως έκανε γνωστό το πορτογαλικό συνδικάτο μεταφορών Σίτρα.

«Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων του ατυχήματος, καθώς και ταχεία ανάρρωση στους υπόλοιπους τραυματίες του ατυχήματος» όπως έγραψε το σωματείο στο Facebook. Ήταν ένας «αφοσιωμένος, ευγενικός και χαρούμενος επαγγελματίας, πάντα πρόθυμος να συμβάλει για το κοινό καλό» όπως σημείωσε η δημοτική εταιρεία Carris, που διαχειρίζεται το τελεφερίκ.

Ο πρώην διαιτητής βόλεϊ Πέδρο Μανουέλ Άλβες Τριντάδε ταυτοποήθηκε ως ένα ακόμη θύμα του δυστυχήματος από την Πορτογαλική Ομοσπονδία Βόλει. Πρόσθεσε ότι ο κ. Τριντάντ είχε διατελέσει ηγέτης της Ομοσπονδίας Βόλεϊ της Λισαβόνας, καθώς και διαιτητής της. O antigo árbitro de voleibol Pedro Trindade é uma das 16 vítimas mortais do trágico acidente desta quarta-feira no Elevador da Glória, em Lisboa, anunciou a Federação Portuguesa de Voleibol: https://t.co/uqUHypNHfg pic.twitter.com/h0DyGEGMwl — SIC Notícias (@SICNoticias) September 4, 2025

Ανάμεσα στα άτομα που ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από το τελεφερίκ ήταν επίσης η δικηγόρος Άλντα Ματίας. Όπως μεταδίδουν πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, εργαζόταν για την φιλανθρωπική οργάνωση «Santa Casa da Misericórdia».

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα επιβεβαίωσε ότι τέσσερις υπάλληλοί του σκοτώθηκαν και ανέφερε ότι άλλοι δύο νοσηλεύονται.

«Χάσαμε συναδέλφους, φίλους, ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμασταν την καθημερινότητά μας και την αποστολή μας» έγραψε ο διαμεσολαβητής Πάουλο Σόουζα.

Μιλώντας στο BBC, ο Βαλντεμάρ Μπαστός δήλωσε ότι το προσωπικό του οργανισμού χρησιμοποιούσε συχνά το τελεφερίκ, μαζί με τουρίστες και ηλικιωμένους, αντί να ανεβαίνει με τα πόδια.

Στο τελεφερίκ επέβαινε και μία τριμελής οικογένεια από τη Γερμανία. Ο πατέρας αρχικά είχε αναφερθεί πως πέθανε ακαριαία, ωστόσο σύμφωνα με το CNN Portugal, τελικά νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Σάο Χοσέ. Το τρίχρονο αγόρι ανασύρθηκε από τα συντρίμμια του τελεφερίκ με ελαφρά τραύματα.

Νεκρή είναι και μια Γαλλίδα υπήκοος όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Έχουμε την επιβεβαίωση του θανάτου μίας συμπατριώτισσάς μας στα τραγικό δυστύχημα», ανέφερε ο υπουργός στην πλατφόρμα X. «Όλες οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους δικούς της ανθρώπους. Η πρεσβεία τίθεται στη διάθεσή τους για να τους συνοδεύσει».

Από τους 16 θανάτους που έχουν καταμετρηθεί σε αυτόν τον τελευταίο απολογισμό, οι πέντε είναι Πορτογάλοι, οι τρεις Βρετανοί, οι δύο Νοτιοκορεάτης, οι δύο Καναδοί, μία είναι Γαλλίδα, ένας είναι Ελβετός, ένας είναι Αμερικανός και ένας είναι Ουκρανός, σύμφωνα με την πορτογαλική αστυνομία.

Έξι από τους τραυματίες από αυτούς νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και τρεις έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα. Τρεις από τους τραυματίες είναι Πορτογάλοι, ένας Γερμανός, ένας Νοτιοκορεάτης, ένας Ελβετός, ένας από το Πράσινο Ακρωτήριο της Αφρικής και ένας Μαροκινός. Ισπανοί, Ισραηλινοί, Βραζιλιάνοι, Ιταλοί και Γάλλοι υπήκοοι «εμπλέκονταν επίσης στο περιστατικό».

Τι συνέβη με το καλώδιο

Με το ενδεχόμενο της έλλειψης συντήρησης να βγαίνει από το «κάδρο», οι Αρχές στρέφουν αλλού τις έρευνές τους για τα αίτια του δυστυχήματος.

Ο εκτροχιασμός του τελεφερίκ σημειώθηκε όταν το βαγόνι, που κατέβαινε από το παρατηρητήριο του Σάο Πέδρο ντε Αλκαντάρα προς το Ρεστοραδόρες, εξετράπη της πορείας του και συνετρίβη σε κτήριο.

Αυτόπτες μάρτυρες είχαν αναφέρει ότι το σύστημα πέδησης του τελεφερίκ που λειτουργούσε με συρματόσχοινο παρουσίασε βλάβη. Σύμφωνα με την Observador, όμως, ενδέχεται κάτι τέτοιο να μην ισχύει.

Στη διαπίστωση αυτή φαίνεται να καταλήγει η προκαταρκτική αξιολόγηση από το Γραφείο Πρόληψης και Διερεύνησης Ατυχημάτων Αεροσκαφών και Σιδηροδρόμων (GPIAAF).

Πρόκειται για μία αρχική εκτίμηση, κατά την οποία όμως δεν αποκλείεται η βλάβη να ήταν η αιτία του δυστυχήματος.

