Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη πως έχουν καταλάβει το 40% της πόλης της Γάζας, ενώ η πολιτική προστασία έκανε λόγο για τουλάχιστον 64 νεκρούς στις ισραηλινές επιδρομές σε όλο τον παλαιστινιακό θύλακο, που έχει κατά το μεγαλύτερο μέρος του ισοπεδωθεί έπειτα από σχεδόν 23 μήνες πολέμου.

Ο ισραηλινός στρατός εντατικοποίησε τις τελευταίες δύο εβδομάδες τους βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας.

Ωστόσο ούτε το επιτελείο, ούτε η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν ανακοινώσει ως τώρα την έναρξη της κύριας επιχείρησης για να καταληφθεί η πόλη, όπως προέβλεπε σχέδιο που εγκρίθηκε τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ, ανάμεσα στους 64 Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν χθες, 30 βρίσκονταν στην πόλη της Γάζας (βόρεια), που παρουσιάζεται από τον ισραηλινό στρατό ως το τελευταίο μεγάλο οχυρό της Χαμάς στη μικρή παραθαλάσσια περιοχή.

«Σήμερα, ελέγχουμε το 40% της περιοχής της πόλης της Γάζας», είπε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων Έφι Ντεφρίν, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του που μεταδόθηκαν τηλεοπτικά.

«Η επιχείρηση θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί τις επόμενες ημέρες (...) Θα αυξήσουμε την πίεση στη Χαμάς ως την ήττα της», πρόσθεσε.

Κατά εκτιμήσεις του ΟΗΕ που είχαν δημοσιοποιηθεί πριν από λίγες εβδομάδες, σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι βρίσκονται στην πόλη αυτή και στα περίχωρά της. Χιλιάδες έχουν ήδη τραπεί σε φυγή.

Χθες, αξιωματικός του ισραηλινού στρατού είπε πως αναμένει «ένα εκατομμύριο» άνθρωποι να φύγουν, να κινηθούν προς νότια κατεύθυνση.

«Το αδιανόητο είναι ήδη εδώ»

Ο ισραηλινός στρατός λογαριάζει πως ελέγχει αυτή τη στιγμή περί το 75% της Λωρίδας της Γάζας, περιοχής με έκταση 365 τετραγωνικά χιλιόμετρα όπου ζουν πολιορκημένοι περίπου δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, που αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν επανειλημμένα αφότου ξέσπασε ο πόλεμος. Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε τομείς του θυλάκου, κάτι που αρνείται η ισραηλινή κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Νετανιάχου επαναλαμβάνει πως εννοεί να πάρει τον έλεγχο ασφαλείας της περιοχής και να εξαλείψει την απειλή της Χαμάς, στην εξουσία εκεί από το 2007.

Συνεχίζει τις επιχειρήσεις παρά την έντονη πίεση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για να σιγήσουν τα όπλα και να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων που είχαν απαχθεί κατά την έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα της ένοπλης σύρραξης.

«Το αδιανόητο δεν επαπειλείται, είναι ήδη εδώ», είπε στο Αλ Μαουάσι η Τες Ίνγκραμ, εκπρόσωπος της UNICEF, που επισκέφθηκε την πόλη της Γάζας. «Αν δεν υπάρξει άμεση και αυξημένη πρόσβαση σε τρόφιμα (...) περισσότερα παιδιά θα πεθάνουν από πείνα», προειδοποίησε.

Καθημερινά, η πολιτική προστασία κάνει λόγο για δεκάδες νεκρούς σε ισραηλινές επιχειρήσεις.

Λαμβανομένων υπόψη όμως των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και την αδυναμία πρόσβασης σε πολλούς τομείς της, το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τους απολογισμούς και τις ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς.

Ο κ. Μπασάλ είπε πως πλήγμα σε σκηνές εκτοπισμένων στην πόλη της Γάζας σκότωσε πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους τρία παιδιά.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως στοχοποίησε «τρομοκράτη της Χαμάς» και συμπλήρωσε πως «λυπάται» αν έπαθαν κακό «αθώοι άμαχοι».

Έξω από το νοσοκομείο Σίφα, όπου διακομίστηκαν τα πτώματα θυμάτων του πλήγματος, γυναίκα χάιδευε κλαίγοντας το κεφάλι του γιου της πάνω σε φορείο. «Γιατί με άφησες γιε μου; Γιατί;», επαναλάμβανε.

«Σκοτώνουν τα παιδιά μας»

Στον τομέα της Νουσέιρατ (κεντρικά), ο κ. Μπασάλ έκανε λόγο για ισραηλινό πλήγμα, και εκεί σε σκηνές εκτοπισμένων, με επτά νεκρούς, ανάμεσά τους τρία παιδιά. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως δεν είναι ενήμερος για πλήγματα εκεί.

«Μας επιβάλλουν λιμοκτονία, μας στερούν το νερό, μας εκτοπίζουν και σκοτώνουν τα παιδιά μας μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου», ξέσπασε η Ουμ Νάμπιλ αλ Αΐς, που έχασε συγγενείς της στον βομβαρδισμό.

Η έφοδος της 7ης Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 47 παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους όμως 25 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 64.231 άνθρωποι στον παλαιστινιακό θύλακο, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απέρριψε χθες τοποθέτηση που έκανε η ισπανίδα αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τερέσα Ριβέρα στο Παρίσι, μιλώντας για «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας. Ανεξάρτητοι ειδικοί του ΟΗΕ και ΜΚΟ όμως καταγγέλλουν επίσης ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στον παλαιστινιακό θύλακο.

Παράλληλα, η Χαμάς ανακοίνωσε χθες πως διεξήχθη συνάντηση στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, ανάμεσα σε στελέχη της και τον Αμπάς Αραγτσί, τον επικεφαλής της διπλωματίας του Ιράν, ορκισμένου εχθρού του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-dpa

