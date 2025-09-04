Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σήμερα μετά τη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι ότι «η Ευρώπη και οι σύμμαχοί της θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για να διατηρήσουν την Ουκρανία ισχυρή και την Ευρώπη ασφαλή».

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, με την φον ντερ Λάιεν να κάνει λόγο για «αποφασιστικότητα και απτή υλοποίηση».

«Σήμερα ήμουν στο Παρίσι, όπου μόλις είχαμε τη συνάντηση του Συνασπισμού των Προθύμων», ανέφερε η Φον ντερ Λάιεν.

«Συζητήσαμε για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Και ήταν μια κρίσιμη συνάντηση, επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό που διακυβεύεται είναι το μέλλον και η ασφάλεια ολόκληρης της ηπείρου μας. Οπότε, σήμερα υπήρξε αποφασιστικότητα αλλά και απτή υλοποίηση. Οι ηγέτες ενέκριναν το έργο των αρχηγών άμυνας και των υπουργών άμυνας. Δε θα σταματήσουμε τις προσπάθειές μας να διατηρήσουμε την Ουκρανία ισχυρή, την Ευρώπη ασφαλή και να επιτύχουμε την ειρήνη", επεσήμανε.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν ανέλυσε τα βασικά σημεία των εγγυήσεων ασφάλειας, ξεκινώντας με την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων: «Η πρώτη και ισχυρότερη γραμμή εγγυήσεων ασφαλείας είναι οι ισχυρές ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χωρίς περιορισμούς. Πρέπει να μετατρέψουμε την Ουκρανία σε ένα ατσάλινο σκαντζόχοιρο, άπεπτο για τους τωρινούς και μελλοντικούς επιτιθέμενους. Αυτό σημαίνει μόνιμες ένοπλες δυνάμεις που είναι ισχυρές, καλά εξοπλισμένες και σύγχρονες», επεσήμανε.

Σχετικά με τη συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών, σημείωσε: «Οι αμυντικές μας βιομηχανίες επιταχύνουν τη συνεργασία για να το πετύχουν αυτό. Η Ευρώπη θα συνεχίσει να εκπαιδεύει Ουκρανούς στρατιώτες. Σχεδόν 90.000 έχουν ήδη εκπαιδευτεί. Και έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε περισσότερα».

Για το δεύτερο επίπεδο εγγυήσεων, η κ. Φον ντερ Λάιεν εξήγησε πως «το δεύτερο επίπεδο της εγγύησης ασφάλειας είναι οι δυνάμεις διαβεβαίωσης, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης των ΗΠΑ. Σήμερα, 26 χώρες έχουν δεσμευτεί για μια τέτοια δύναμη διαβεβαίωσης, στο πλαίσιο μιας εκεχειρίας ή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Εικοσιέξι χώρες είναι πρόθυμες να αναπτύξουν δύναμη στο έδαφος, στον αέρα ή στη θάλασσα. Αυτό θα πρέπει να βοηθήσει στην εξασφάλιση διαρκούς ειρήνης και στην αποτροπή μελλοντικών επιθέσεων».

Στο τρίτο επίπεδο, τόνισε την ανάγκη για ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής στάσης: «Χρειαζόμαστε μια αύξηση στις αμυντικές επενδύσεις. Επομένως, είναι καλά νέα ότι το SAFE, το αμυντικό μας ταμείο των 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχει εγγραφεί πλήρως με 19 κράτη μέλη να συμμετέχουν. Τα περισσότερα από αυτά δεν θα επενδύσουν μόνο στις δικές τους βιομηχανικές βάσεις στον τομέα της άμυνας, αλλά και στις βάσεις της Ουκρανίας. Αυτό δημιουργεί θέσεις εργασίας στην Ευρώπη», είπε.

Η Πρόεδρος κατέληξε αναφερόμενη στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ. Ανέφερε πως «η μακροπρόθεσμη διαρθρωτική μας απάντηση στις αμυντικές μας επενδύσεις είναι ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός μας. Έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο στο 2030. Αυτός είναι ο ορίζοντας ετοιμότητάς μας».

Τέλος, επεσήμανε την ανάγκη για τερματισμό της αιματοχυσίας: «Οι κυρώσεις μας αποτελούν ισχυρά κίνητρα για τη Ρωσία να εγκαταλείψει το πεδίο της μάχης και να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θέλουμε ειρήνη για την Ουκρανία», υπογράμμισε.

Πηγή: ΚΥΠΕ