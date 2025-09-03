Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αν ο Ουκρανός πρόεδρος πάει στη Μόσχα, με τον Ρώσο πρόεδρο να δηλώνει ωστόσο ότι η Ρωσία θα επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία στρατιωτικά αν οι διαπραγματεύσεις με το Κίεβο αποτύχουν, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν «στην επίθεση» σε όλο το μέτωπο.

Ο Ζελένσκι πιέζει να συναντηθεί με τον Πούτιν για να συζητήσουν τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ - ο οποίος προσπαθεί να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική διευθέτηση - δήλωσε ότι θέλει να γίνει μια συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν.

Μιλώντας από το Πεκίνο στο τέλος της επίσκεψής του εκεί, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι είναι πάντα ανοιχτός στο να συναντήσει τον Ζελένσκι, αλλά επανέλαβε την πάγια θέση του Κρεμλίνου ότι μια τέτοια συνάντηση πρέπει να προετοιμαστεί καλά εκ των προτέρων και να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα.

«Σε ό,τι αφορά μια συνάντηση με τον Ζελένσκι, δεν έχω αποκλείσει ποτέ την πιθανότητα μιας τέτοιας συνάντησης. Αλλά υπάρχει κάποιο νόημα; Ας δούμε», είπε ο Πούτιν. «Αν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος, ας έρθει στη Μόσχα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αμφισβήτησε για ακόμη μια φορά τη νομιμότητα του Ζελένσκι ως Ουκρανός πρόεδρος, αποκαλώντας τον «επικεφαλής της ουκρανικής διοίκησης». Όπως ανέφερε, η Ουκρανία πρέπει να ακυρώσει τον στρατιωτικό νόμο, να προκηρύξει εκλογές και να διεξάγει δημοψήφισμα για εδαφικά ζητήματα, αν πρόκειται να σημειωθεί πρόοδος.

Η Ρωσία προσάρτησε μονομερώς τέσσερις ουκρανικές περιοχές το 2022, κίνηση που το Κίεβο και οι περισσότερες δυτικές χώρες έχουν απορρίψει ως απόπειρα παράνομης αρπαγής γης αποτέλεσμα ενός κατακτητικού πολέμου αποικιακού τύπου.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης πως οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία και ότι η Ουκρανία δεν είναι ικανή να διεξάγει μια μεγάλης κλίμακας επίθεση. «Όλες οι μονάδες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων βρίσκονται στην επίθεση» σε όλους τους τομείς του μετώπου, τόνισε, πιστεύοντας ότι τα στρατεύματα του Κιέβου δεν έχουν τα μέσα για να διεξάγουν «μεγάλες επιθετικές επιχειρήσεις» και προσπαθούν μόνο να κρατήσουν τις θέσεις τους.

Στο διπλωματικό επίπεδο, ο Ρώσος ηγέτες ότι η Μόσχα είναι έτοιμη «αν χρειαστεί» να ανεβάσει το επίπεδο των διαπραγματευτών της στις συνομιλίες με την Ουκρανία, αρνούμενος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Δήλωσε ικανοποιημένος με το έργο των διαπραγματευτών και προσωπικά με τον επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

Επίσης, ο Πούτιν δήλωσε ότι δεν είναι δική του δουλειά να κρίνει το έργο του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, αλλά η σύνοδος κορυφής του περασμένου μήνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα έδειξε ότι ο Γουίτκοφ μέτεφερε με ακρίβεια τις θέσεις της Ρωσίας στην αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Τραμπ έχει αίσθηση του χιούμορ

Παράλληλα ο Πούτιν δήλωσε ότι ο Αμερικανός ομόλογός του έχει αίσθηση του χιούμορ όταν ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο Ρώσος πρόδρος συνωμότησε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Κιμ Γιονγκ Ουν, πρόεδρο της Βόρειας Κορέας εναντίον των ΗΠΑ.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι όλες οι χώρες με τις οποίες η Ρωσία είχε συνομιλίες στην Κίνα υποστήριξαν τη σύνοδο κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ στην Αλάσκα και εξέφρασαν την ελπίδα ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε «πολύ απογοητευμένος» με τον Πούτιν και άφησε να εννοηθεί σε μια ανάρτηση στο Truth Social ότι ο Σι, ο Πούτιν και ο Κιμ συνωμοτούν εναντίον ΗΠΑ.

Το σχόλιο αυτό του Ρεπουμπλικάνου προέδρου έγινε αφού ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχτηκε τους ηγέτες του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, συμπεριλαμβανομένου και του Ρώσου προέδρου, στη σύνοδο κορυφής που διεξήχθη στην Τιαντζίν.

Στη συνέντευξη Τύπου σήμερα ο Ρώσος ηγέτης τόνισε ότι μια πρόσκληση είναι «στο τραπέζι» για τον πρόεδρο των ΗΠΑ να επισκεφθεί τη Ρωσία, αλλά δεν υπάρχουν προς το παρόν προετοιμασίες για μια τέτοια επίσκεψη. Ο Πούτιν απηύθυνε την πρόσκληση όταν συνάντησε τον Τραμπ στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα, ολοκληρώνοντας την κοινή τους εμφάνιση στον Τύπο λέγοντας, στα αγγλικά, «την επόμενη φορά στη Μόσχα».

Αναφερόμενος σε μια δήλωση του που έκανε χθες ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, που είπε ο Πούτιν είναι «ίσως ο πιο σοβαρός εγκληματίας πολέμου της εποχής μας» και ότι δεν υπάρχει χώρος για επιείκεια για τέτοια άτομα, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι ο Γερμανός καγκελάριος με τέτοιες δηλώσεις προσπαθεί ανεπιτυχώς να απαλλάξει τη Δύση από την ευθύνη της για την «τραγωδία» της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ