"Εγκληματία πολέμου", χαρακτήρισε ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο SAT1, ο Καγκελάριος Μερτς δήλωσε πως ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν «είναι εγκληματίας πολέμου. Είναι ίσως ο μεγαλύτερος εγκληματίας πολέμου της εποχής μας. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το πως φερόμαστε απέναντι σε εγκληματίες πολέμου. Η υποχωρητικότητα θα είναι λάθος», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Γιοακίμ Βάτενφουλ, βρέθηκε στο Νέο Δελχί για συνομιλίες με την ινδική ηγεσία.

Η Ινδία ζητά από τη Γερμανία την παρέμβασή της προκειμένου να καταστούν περισσότερο στενές οι εμπορικές σχέσεις με την ΕΕ και κυρίως -όπως έγινε γνωστό- να προχωρήσει η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ινδίας και ΕΕ.

Σύμφωνα με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, «Ινδία και Ευρώπη παίζουν στην ίδια ομάδα».

Πηγή: ΚΥΠΕ