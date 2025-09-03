Ο πάπας Λέων XIV απηύθυνε σήμερα έκκληση για «συντονισμένη ανταπόκριση» στην «ανθρωπιστική καταστροφή» στο Σουδάν, το οποίο μαστίζεται από αιματηρό εμφύλιο και επλήγη από πολυαίμακτη κατολίσθηση πρόσφατα.

«Τραγικά νέα μας έρχονται από το Νταρφούρ (δυτικό Σουδάν). Στην Ελ Φάσερ πολλοί άμαχοι βρίσκονται παγιδευμένοι στην πόλη, θύματα του λιμού και της βίας», σημείωσε ο Αμερικανός ποντίφικας στο τέλος της εβδομαδιαίας γενικής ακρόασής του στο Βατικανό.

Η πόλη Ελ Φάσερ στο δυτικό Σουδάν, η οποία τελεί υπό πολιορκία για πάνω από έναν χρόνο, υφίσταται τη χειρότερη επίθεση που έχουν εξαπολύσει μέχρι σήμερα οι παραστρατιωτικοί, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να την κυριεύσουν και σφυροκοπούν τους αντιπάλους τους και τους λιμοκτονούντες αμάχους.

Ο πάπας κάλεσε «τους υπευθύνους και τη διεθνή κοινότητα να εγγυηθούν την πρόσβαση στους ανθρωπιστικούς διαδρόμους και να συντονίσουν μια ανταπόκριση για να δοθεί τέλος σε αυτήν την ανθρωπιστική καταστροφή».

«Είναι καιρός να αρχίσει ένας σοβαρός, ειλικρινής και συνολικός διάλογος ανάμεσα στα μέρη για να δοθεί τέλος στη σύγκρουση και να ξαναδοθεί ελπίδα, αξιοπρέπεια και ειρήνη στον σουδανικό λαό», σημείωσε ο ποντίφικας απευθυνόμενος στους πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

Στο Σουδάν μαίνεται από το 2023 αιματηρός πόλεμος ανάμεσα στον στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Αντίδρασης, ο οποίος έχει προκαλέσει τη «χειρότερη ανθρωπιστική κρίση» της εποχής μας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενώ πολλές περιοχές της χώρας έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση λιμού.

Ο πάπας Λέων αναφέρθηκε επίσης στην «καταστροφική κατολίσθηση» που σημειώθηκε την Κυριακή στο Νταρφούρ, η οποία άφησε «πίσω της οδύνη και απελπισία».

Η καταστροφή αυτή που προκλήθηκε ύστερα από καταρρακτώδεις βροχές στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

«Και σαν να μην έφτανε αυτό, η εξάπλωση της χολέρας απειλεί εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχουν ήδη εξαντληθεί», συνέχισε ο πάπας, δηλώνοντας ότι βρίσκεται «κοντά στον σουδανικό λαό περισσότερο από ποτέ».

Από τον Απρίλιο του 2023, ο πόλεμος στο Σουδάν έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους ενώ έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό πάνω από 14 εκατομμυρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ.

--Γύρω στα 100 πτώματα έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής στο χωριό Ταρασίν, που επλήγη από κατολίσθηση—

Στο μεταξύ οι έρευνες για τα θύματα της κατολίσθησης που έπληξε απομακρυσμένο χωριό του Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, έχουν επιτρέψει μέχρι στιγμής να ανασυρθούν γύρω στα εκατό πτώματα, σύμφωνα με την ένοπλη οργάνωση που ελέγχει τον τομέα αυτόν.

Η καταστροφή, η οποία προκλήθηκε την Κυριακή, έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές στο Ταρασίν έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους στο δυσπρόσιτο αυτό χωριό που βρίσκεται στην κοιλάδα του Τζέμπελ Μάρα, σύμφωνα με απολογισμό του ΟΗΕ.

«Βάσει των πληροφοριών που είχαμε λάβει ως χθες, 100 πτώματα έχουν βρεθεί», δήλωσε σήμερα στο AFP ο Μοχάμεντ Αμπντελραχμάν Αλ Νάιρ, ο επίσημος εκπρόσωπος του Κινήματος του Στρατού Απελευθέρωσης του Σουδάν (MLS), ο οποίος ελέγχει ορισμένα τμήματα της Τζέμπελ Μάρα.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την ανεύρεση τυχόν επιζώντων παρά την έλλειψη πόρων, πρόσθεσε σε μήνυμά του προς το AFP.

Φωτογραφίες που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το MLS δείχνουν ένα μικρό πλήθος ανθρώπων να επιχειρεί στον τόπο που σημειώθηκε η κατολίσθηση και το χωριό να έχει καλυφθεί από ένα παχύ στρώμα από λάσπη, ξεριζωμένα δέντρα και σπασμένα δοκάρια σπιτιών.

Η αποτίμηση των ζημιών και ο υπολογισμός του αριθμού των θυμάτων είναι δύσκολος «καθώς η περιοχή αυτή είναι εξαιρετικά δυσπρόσιτη», υπογράμμισε χθες, Τρίτη, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Τη Δευτέρα το βράδυ το MLS είχε ανακοινώσει ότι οι νεκροί ανέρχονται γύρω «στους χίλιους» και απηύθυνε έκκληση στον ΟΗΕ και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις για βοήθεια.

Το MLS έχει μέχρι στιγμής ουσιαστικά μείνει εκτός των μαχών που μαίνονται ανάμεσα στον στρατό και τους παραστρατιωτικούς. Το χωριό στο οποίο σημειώθηκε η κατολίσθηση βρίσκεται σε απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της υπό πολιορκία Αλ Φάσερ, που είναι η πρωτεύουσα της πολιτείας του Βορείου Νταρφούρ.

Οι αρχές του Σουδάν, ο ΟΗΕ και ανθρωπιστικές οργανώσεις κινητοποιήθηκαν χθες για την παροχή βοήθειας στο χωριό αυτό, το οποίο σύμφωνα με το MLS «καταστράφηκε εντελώς».

«Τοπικές πηγές αναφέρουν ότι 300 ως 1.000 άνθρωποι μπορεί να έχασαν τη ζωή τους», ανακοίνωσε ο συντονιστής του ΟΗΕ στο Σουδάν Λούκα Ρέντα, σημειώνοντας ότι ο ΟΗΕ κινητοποιείται μαζί με τους εταίρους του στον ανθρωπιστικό τομέα για να «προσφέρουν υποστήριξη στον πληθυσμό».

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες όλοι οι κάτοικοι του χωριού, οι οποίοι υπολογίζονται σε πάνω από χίλιοι, είναι νεκροί, με εξαίρεση έναν άνθρωπο που επέζησε», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το MLS.

Ο μόνος επιζών «υποφέρει από πολλαπλά κατάγματα στα πόδια και τραύμα στο κεφάλι και βρίσκεται σε κώμα», δήλωσε ο Φαθ αλ Ραχμάν Αλί Αμπντούλ Νουρ, ο γιος του ιδρυτή του χωριού, στον οποίο μίλησε το AFP στην Ουγκάντα.

Τη Δευτέρα οι εμπόλεμες πλευρές στο Σουδάν κάλεσαν σε κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της καταστροφής αυτής, χωρίς ωστόσο να κάνουν καμία αναφορά σε εκεχειρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

