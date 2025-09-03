Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου δεκάδες χώρες περιορίζουν τις οικονομικές τους σχέσεις με το Ισραήλ, επενδυτικά κεφάλαια αποσύρουν κεφάλαια και η Τουρκία διακόπτει πλήρως τις εμπορικές συναλλαγές, έρχεται μια σπάνια θετική εξέλιξη: η Ινδία, η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο με περίπου 1,5 δισεκατομμύριο κατοίκους, ανακοίνωσε ότι θα υπογράψει μέσα στον μήνα μια ευρεία συμφωνία οικονομικής συνεργασίας με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ Ynetnews, ενόψει της υπογραφής της συμφωνίας, μια υψηλόβαθμη ισραηλινή οικονομική αποστολή θα ταξιδέψει στην Ινδία τις επόμενες εβδομάδες. Της αποστολής θα ηγηθεί ο υπουργός Οικονομικών Μπετσαλέλ Σμότριτς, συνοδευόμενος από τον γενικό διευθυντή του υπουργείου Ιλάν Ρομ και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους.

Τους τελευταίους μήνες, τα υπουργεία Οικονομικών Ισραήλ και Ινδίας εργάζονται στενά για τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση των αμοιβαίων επενδύσεων και του διμερούς εμπορίου. Το ισραηλινό υπουργείο εκτιμά ότι η συμφωνία μπορεί να αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια σε εμπόριο και ανταλλαγή τεχνογνωσίας — ένα μέγεθος «άνευ προηγουμένου τα τελευταία χρόνια» και «εξαιρετικό επίτευγμα» στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία.

«Η Ινδία βλέπει στρατηγική αξία στη σύνδεση με την οικονομία του Ισραήλ», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το Ynetnews.

Μαζί με τον Σμότριτς, στην αποστολή θα συμμετάσχουν ο γενικός λογιστής Γεχλί Ρότενμπεργκ, ο επικεφαλής οικονομολόγος Σμουέλ Αμπραμζόν και ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Γιοσέφ Σίνγκερ. Η αποστολή θα παραμείνει αρκετές ημέρες στην Ινδία, με σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων απευθείας συνομιλιών με την Ινδή ομόλογό του, υπουργό Οικονομικών Νιρμάλα Σιταραμάν.

Η συμφωνία έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, καθιερώνοντας αμοιβαίες δικλείδες προστασίας απέναντι σε ρυθμιστικές αλλαγές, εθνικοποιήσεις ή άδικα μέτρα στην Ινδία. Το Ισραήλ γίνεται η πρώτη δυτική χώρα με την οποία η Ινδία θεσμοθετεί τέτοιες εγγυήσεις για τους επενδυτές.

Για την Ινδία, μια μεγάλη αναπτυσσόμενη δύναμη, η συμφωνία αποτελεί ευκαιρία για σταθερούς δεσμούς με μια οικονομία που θεωρείται ισχυρή, ανερχόμενη και αξιόπιστος εταίρος.