Διαδηλωτές ανέβηκαν στη στέγη του κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης στην Ιερουσαλήμ ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων στο πλαίσιο της σημερινής «Ημέρας Αναταραχής».

Δεκάδες ακτιβιστές ανέβηκαν σήμερα το πρωί στη στέγη του κτιρίου, όπου ανήρτησαν και μεγάλο πανό στο οποίο φαινόταν μια φωτογραφία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με τη λεζάντα: «Εγκατέλειψες τους ομήρους και τους σκότωσες».

Άλλη ομάδα διαδηλωτών έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων έξω από το σπίτι του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, ενώ κάποιοι άλλοι έκλεισαν έναν δρόμο που οδηγεί στην Κνεσέτ.

Μία από τους διαδηλωτές που βρισκόταν στη στέγη της Εθνικής Βιβλιοθήκης δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Kan ότι χρειάζονται «ακραίες» πράξεις προκειμένου η ισραηλινή κυβέρνηση «να θυμηθεί να δράσει».

«Ένα κράτος δεν μπορεί να εγκαταλείπει τους πολίτες του. Η Εθνική Βιβλιοθήκη βρίσκεται δίπλα στην Κνεσέτ. Θέλουμε να μας δουν», τόνισε η διαδηλώτρια αναφερόμενη στους 48 ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, από τους οποίους οι 20 πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί.

Πύραυλος από την Υεμένη

Στο μεταξύ οι σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορική επιδρομή ήχησαν σήμερα το πρωί σε πολλές περιοχές του Ισραήλ, καθώς ένας πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη πλησίαζε στη χώρα.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έσπευσαν στα καταφύγια στο Τελ Αβίβ, την Ιερουσαλήμ και άλλες πόλεις. Ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος ynet μετέδωσε ότι οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ ανεστάλησαν προσωρινά.

Αργότερα ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι ο πύραυλος αναχαιτίστηκε από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Από την πλευρά τους οι Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσαν ότι στοχοθέτησαν το Τελ Αβίβ, ως πρώτη απάντηση στα ισραηλινά πλήγματα εναντίον της Σανάα, τα οποία πριν μερικές ημέρες κόστισαν τη ζωή σε ανώτερους αξιωματούχους των σιιτών ανταρτών περιλαμβανομένου του επικεφαλής της κυβέρνησής τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- dpa- Reuters

