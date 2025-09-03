Ένα εντυπωσιακό οπλοστάσιο νέων υπερόπλων παρουσίασε η Κίνα σε μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα πως «είναι ασταμάτητη» και δεν θα δεχθεί «εκφοβισμούς από κανέναν». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 80ή επέτειο από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, παρουσία περίπου 20 ακόμη αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, μιλώντας λίγο πριν την έναρξη, διαβεβαίωσε ότι η χώρα του «ποτέ δεν θα εκφοβιστεί από τραμπούκους» και ότι η Κίνα είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την κυριαρχία της.

Το θέαμα της στρατιωτικής ισχύος



Για 70 λεπτά, η πλατεία Τιενανμέν έγινε σκηνή επίδειξης υπερόπλων: ελικόπτερα, μαχητικά αεροσκάφη τελευταίας γενιάς, βομβαρδιστικά, βαλλιστικοί πύραυλοι ικανοί να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, άρματα μάχης και χιλιάδες στρατιώτες παρέλασαν, προτού η τελετή κορυφωθεί με την υπέρπτηση 80.000 drones, σύμφωνα με το κινεζικό δίκτυο CCTV. Ο Σι, πάνω σε ανοικτό όχημα, επιθεώρησε τα στρατεύματα πριν απευθύνει ομιλία.

«Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη», διακήρυξε, προσθέτοντας πως «η ανθρωπότητα βρίσκεται και πάλι μπροστά στην επιλογή μεταξύ ειρήνης και πολέμου, διαλόγου και σύγκρουσης».

Highlights of China's Victory Parade in 1 min: pic.twitter.com/Kz6XiWZVxR — Carl Zha (@CarlZha) September 3, 2025





Η πρώτη τριμερής εμφάνιση



Η παρουσία Πούτιν και Κιμ στο πλευρό του Σι ήταν το γεγονός που τράβηξε τα βλέμματα. Ήταν η πρώτη φορά που οι τρεις ηγέτες εμφανίστηκαν μαζί σε διεθνές φόρουμ, στέλνοντας σαφές μήνυμα ενότητας απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους. Για τον Κιμ, που σπανίως ταξιδεύει εκτός της απομονωμένης χώρας του, η εμφάνιση στο Πεκίνο σηματοδότησε μια νέα σελίδα στις σχέσεις του με τις δύο ισχυρές γειτονικές δυνάμεις.

Αναλυτές σημείωσαν ότι ο Σι «επιδεικνύει στον κόσμο πως ο Κιμ συναντάται μαζί του, την ώρα που διστάζει να συναντήσει ξανά τον Αμερικανό πρόεδρο ή τον ηγέτη της Νότιας Κορέας».





Η γεωπολιτική διάσταση



Η παρέλαση συνέπεσε με σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, όπου τονίστηκε η προσέγγιση Σι–Μόντι, γεγονός που υπογραμμίζει τον ευρασιατικό προσανατολισμό της Κίνας. Οι περίπου 20 ηγέτες που συμμετείχαν στην παρέλαση επιβεβαίωσαν ότι το Πεκίνο έχει τη δύναμη να συγκεντρώσει γύρω του δυνάμεις που αψηφούν τις αμερικανικές πιέσεις.

Παράλληλα, Σι και Πούτιν υπέγραψαν περίπου 20 συμφωνίες, κυρίως για το φυσικό αέριο, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος επέρριψε για ακόμη μία φορά τη ευθύνη για τον πόλεμο στην Ουκρανία στη Δύση.

Οι αντιδράσεις από την Ουάσιγκτον



Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αν και απών, σχολίασε αιχμηρά. Μέσω Truth Social κατηγόρησε τους Σι, Πούτιν και Κιμ ότι «συνωμοτούν εναντίον των ΗΠΑ», αν και υποστήριξε ότι δεν ανησυχεί για τη σινορωσική συμμαχία, επικαλούμενος την «ασύγκριτη ισχύ των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων».

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες εβδομάδες μετά την άκαρπη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα, ενώ παραμένει ασαφές αν θα επιχειρήσει νέα προσέγγιση με τον Κιμ, με τον οποίο είχε τρεις ιστορικές συναντήσεις το 2018–2019.



China has begun its largest-ever military parade at Tiananmen Square in Beijing to celebrate the 80th Anniversary of Japan’s Defeat in the Pacific at the end of World War ll, overseen by Chinese President Xi Jinping, alongside hundreds of foreign guests, to include Russia's… pic.twitter.com/3NfEkO9BL3 — OSINTdefender (@sentdefender) September 3, 2025

«Θέατρο αποτροπής» αλλά και ρωγμές



Παρά την εντυπωσιακή εικόνα, αναλυτές υπενθυμίζουν ότι οι συνεχείς εκκαθαρίσεις στον κινεζικό στρατό αναδεικνύουν προβλήματα διαφθοράς και πολιτικοποίησης. Ο Μάικλ Ράσκα, ειδικός σε στρατιωτικούς μετασχηματισμούς, χαρακτήρισε την παρέλαση «θέατρο αποτροπής», σημειώνοντας ότι το Πεκίνο προβάλλει μια εικόνα πανίσχυρου στρατού του 21ου αιώνα, αλλά στο εσωτερικό παραμένουν αδυναμίες και εύθραυστες ισορροπίες.



