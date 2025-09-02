Πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής ενός ξενοδοχείου και ο γιος του, μαχαιρώθηκαν σήμερα το απόγευμα στη Μασσαλία, από έναν Τυνήσιο που έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικών.

Το ένα από τα θύματα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε ο εισαγγελέας της πόλης, Νικολά Μπεσόν.

Ο δράστης είχε στην κατοχή του δύο μαχαίρια και έναν σιδηρολοστό.

Ο Μπεσόν είπε σε δημοσιογράφους ότι ο δράστης ήταν νόμιμος μετανάστης στη Γαλλία και ο καυγάς ξεκίνησε αφού τον έδιωξαν από το ξενοδοχείο επειδή δεν πλήρωνε το ενοίκιο.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις 2.45 στο Πρώτο Διαμέρισμα της Μασσαλίας, κοντά στο Παλιό Λιμάνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters