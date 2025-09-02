Τουρκικό δικαστήριο ακύρωσε την εκλογή της ηγεσίας του CHP στην Κωνσταντινούπολη λόγω παρατυπιών, απομακρύνοντας τον Οζγκιούρ Τσελίκ και διορίζοντας προσωρινό επικεφαλής τον Γκιουρσέλ Τεκίν. Η απόφαση, που εντάσσεται στην πρωτοφανή καταστολή της αντιπολίτευσης, προκάλεσε βουτιά στο χρηματιστήριο με τον δείκτη BIST 100 να χάνει πάνω από 5%.

Ειδικότερα, το δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης έκρινε ότι οι ψήφοι των συνέδρων στο τοπικό συνέδριο του CHP το 2023 επηρεάστηκαν από χρηματικές πληρωμές και, ως εκ τούτου, τα εκλεγμένα μέλη της διοίκησης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη, Οζγκιούρ Τσελίκ, πρέπει να απομακρυνθούν.

Ως προσωρινός επικεφαλής διορίστηκε από το δικαστήριο ο πρώην αντιπρόεδρος του CHP, Γκιουρσέλ Τεκίν. Η απόφαση οδήγησε σε πτώση των τουρκικών μετοχών.

Η απόφαση του δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης ενδέχεται να έχει επιπτώσεις και σε άλλη υπόθεση, που εκκρεμεί στην Άγκυρα, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην απομάκρυνση και του ίδιου του ηγέτη του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ. Στη δίκη αυτή, η επόμενη συνεδρίαση της οποίας έχει οριστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου, αμφισβητείται το αποτέλεσμα του 38ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος το 2023, λόγω διαδικαστικών παρατυπιών.

Ήταν σε εκείνο το συνέδριο που ο Οζέλ διαδέχθηκε τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος είχε χάσει από τον Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές νωρίτερα την ίδια χρονιά.

Η απόφαση της Τρίτης εκδόθηκε εν μέσω μιας άνευ προηγουμένου καταστολής εις βάρος της τουρκικής αντιπολίτευσης, στο πλαίσιο της οποίας έχουν τεθεί υπό κράτηση 15 δήμαρχοι, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, κύριος αντίπαλος του Ερντογάν.

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ο δείκτης BIST 100 υποχώρησε κατά 5,4%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε πτώση 7,5%.

