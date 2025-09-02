Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογος του Σι Τζινπίνγκ δεν συζήτησαν την ανάπτυξη ενός κινεζικού ειρηνευτικού σώματος στην Ουκρανία κατά την διάρκεια των συνομιλιών που είχαν αυτή την εβδομάδα στην Κίνα , μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο το Κρεμλίνο.

Ευρωπαϊκές χώρες έχουν προτείνει την ανάπτυξη δικών τους ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία μόλις επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

Διαβάστε επίσης: ΕΕ στέλνει βοήθεια και 1 εκατ. ευρώ στο Αφγανιστάν μετά τον σεισμό

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

