Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι βρήκε θετική ανταπόκριση για μία αναβαθμισμένη συνάντηση Ρωσίας - Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, τόσο κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα, όσο και στην τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του στην Τουρκία από την Κίνα, όπου συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στην πόλη Τιαντζίν και ερωτηθείς σχετικά με τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας και τη συνάντηση που είχε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε ότι «η σταδιακή αναβάθμιση του επιπέδου των διαπραγματεύσεων είναι η οδός που επιθυμούμε» για να προσθέσει: «Βρήκα θετική την προσέγγιση τόσο του κ. Ζελένσκι όσο και του κ. Πούτιν. Όταν είπαμε ότι "μπορεί να υπάρξει μια πρωτοβουλία από την Τουρκία για τη συνέχιση της διαδικασίας της Κωνσταντινούπολης", ο ίδιος απάντησε "γιατί όχι". Ωστόσο, δεν είναι ακόμα έτοιμοι για αυτό».

«Η Τουρκία, από την αρχή, υποστηρίζει ότι ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας μπορεί να τερματιστεί μέσω διαπραγματεύσεων. Οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη είναι η πιο σαφής απόδειξη ότι αυτή η οδός είναι ανοιχτή» σημείωσε ο πρόεδρος Ερντογάν.

Ο ίδιος ανέδειξε για μία ακόμη φορά τις τουρκικές πρωτοβουλίες στον πόλεμο της Ουκρανίας, λέγοντας πως «είμαστε μια χώρα που έχει αναπτύξει και ενισχύσει το έδαφος του διαλόγου με τις άμεσες διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Όπως γνωρίζετε, έχουμε επιτύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα με τον διάδρομο σιτηρών και την ανταλλαγή αιχμαλώτων». Τόνισε ότι η 'Αγκυρα δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την προσπάθεια αυτή και ότι σε κάθε συνάντηση που έχει με τον Πούτιν, θέτει πάντα τα θέματα του διαδρόμου σιτηρών και της ανταλλαγής αιχμαλώτων.

Ανέφερε επίσης ότι αξιολόγησε μαζί με τον Ρώσο πρόεδρο τα αποτελέσματα της τελευταίας συνάντησης κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα. «Ο κ. Τραμπ πραγματοποίησε συνομιλίες με τις πλευρές του πολέμου Ουκρανίας - Ρωσίας. Είχε συνομιλίες τόσο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, όσο και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και με Ευρωπαίους ηγέτες. Αυτές οι συνομιλίες είναι λογικές, αποδεκτές και αποτελούν μια πολύτιμη στρατηγική. Ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας μπορεί να τερματιστεί μόνο με έναν διάλογο που θα έχει ως στόχο την ειρήνη. Και εμείς, σε αυτό το θέμα, πραγματοποιήσαμε συνομιλίες και με τις δύο πλευρές του πολέμου, αλλά και με τον κ. Τραμπ. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τον κ. Πούτιν, τον κ. Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες» δήλωσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε και την άποψή του για την απόφαση της Ουάσινγκτον να ακυρώσει τη θεώρηση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν συνάδει με τον λόγο ύπαρξης του ΟΗΕ. Πιστεύουμε ότι η απόφαση πρέπει να επανεξεταστεί το συντομότερο δυνατόν. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υπάρχει για να συζητά τα παγκόσμια ζητήματα και να παράγει λύσεις. Η απουσία της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας από τη Γενική Συνέλευση ικανοποιεί μόνο το Ισραήλ. Κατά τη γνώμη μου, η παρούσα Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών είναι μια Γενική Συνέλευση της οποίας το περιεχόμενο και οι συμμετέχοντες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Ήθελα να συζητήσω το θέμα αυτό με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, αλλά δυστυχώς ούτε αυτός, ούτε εγώ βρήκαμε την ευκαιρία. Θέλουμε να αξιολογήσουμε τον τρόπο διεξαγωγής της επερχόμενης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών μέσω τηλεφωνικής διπλωματίας μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της. Θέλω επίσης να μάθω τις απόψεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με αυτό το θέμα».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε για μία ακόμη φορά το Ισραήλ για διάπραξη γενοκτονίας στη Γάζα λέγοντας: «Από τις 7 Οκτωβρίου, στη Γάζα υπάρχουν πάνω από 60.000 νεκροί και πάνω από 150.000 τραυματίες. Κατά καιρούς, τραυματίες μεταφέρονται στη χώρα μας. Είμαστε σε κατάσταση κινητοποίησης για το θέμα αυτό. Πάνω απ' όλα, η γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Οι ευσυνείδητες μητέρες και οι πατέρες δεν θα ξεχάσουν ποτέ πώς δολοφονήθηκαν μωρά, μητέρες και πατέρες στην Παλαιστίνη. Δεν είναι σωστό να φιμώνεται η φωνή της Παλαιστίνης. Αυτό που αναμένεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι να πουν "σταματήστε" τις σφαγές και τις διώξεις του Ισραήλ. Πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και ορισμένες ευρωπαϊκές, ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ». Ακόμα και αν οι Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι δεν συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, η φωνή των καταπιεσμένων Παλαιστινίων θα αντηχεί εκεί, υποστήριξε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ανέφερε ακόμη ότι η σύζυγός του Εμινέ Ερντογάν απευθύνθηκε με επιστολή της στην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνι Τραμπ, για τα παιδιά της Γάζας επειδή της το ζήτησαν οι κόρες τους.

Για τη Συρία είπε ότι υπάρχουν πολλοί που επιθυμούν να προκαλέσουν χάος και επανέλαβε ότι η Τουρκία δεν θα την αφήσει ποτέ μόνη.

«Οι πολέμαρχοι που επενδύουν στον χάος θα χάσουν αυτή τη φορά. Ο λαός της Συρίας θα κερδίσει, ανεξάρτητα από το αν είναι 'Αραβες, Κούρδοι, Τουρκομάνοι, Νοσαϊρί, Σουνίτες ή Χριστιανοί. Θέλω επίσης να δηλώσω ξεκάθαρα ότι όποιος προσπαθήσει να υπονομεύσει αυτή τη διαδικασία θα πληρώσει το τίμημα. Όπου και αν ζουν οι Κούρδοι, είναι αδελφοί μας. Κανείς δεν μπορεί να μας χωρίσει. Κανείς δεν μπορεί να υπονομεύσει την αιώνια αδελφότητά μας. Είμαστε αποφασισμένοι και αποφασιστικοί. Η αδελφοσύνη μας είναι στέρεη. Αν ενεργήσουμε με σύνεση, διορατικότητα και κοινή λογική, κάθε πρόβλημα μπορεί να λυθεί» δήλωσε, σε μία σαφή αναφορά στο αδιέξοδο που έχουν περιέλθει οι συνομιλίες των Κούρδων με το καθεστώς Αλ Σάρα της Δαμασκού για ενσωμάτωση των κουρδικών δυνάμεων στον συριακό στρατό και τη μελλοντική μορφή του συριακού κράτους.

Τέλος, για τις σχέσεις της 'Αγκυρας με το Πεκίνο υποστήριξε ότι «η Κίνα αναγνωρίζει τη σημασία και την επιρροή της Τουρκίας στην περιοχή. Για το λόγο αυτό, θεωρεί την Τουρκία σημαντικό παράγοντα».

«Προσπαθούμε να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με την Κίνα. Αξιολογούμε τις ευκαιρίες συνεργασίας σε πολλούς τομείς, από τις οικονομικές σχέσεις έως τις ψηφιακές τεχνολογίες, από την ενέργεια έως την υγεία. Δεν βλέπουμε τον κόσμο μόνο ως έναν άξονα Ανατολής-Δύσης. Δεν είμαστε μια χώρα που κινείται με ορίζοντα τον ψυχρό πόλεμο. Συνεχώς υποστηρίζουμε ότι δεν χρειάζεται να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ Ανατολής και Δύσης, τονίζουμε την ανάγκη για δημιουργία νέων γεφυρών» επισήμανε ο Τούρκος πρόεδρος.

