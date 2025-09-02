Την Τετάρτη, η Κίνα διοργανώνει μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, τιμώντας τα 80 χρόνια από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η εκδήλωση, που έρχεται στον απόηχο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στην Τιαντζίν, εκλαμβάνεται από πολλούς αναλυτές ως σαφής επίδειξη στρατιωτικής και διπλωματικής ισχύος του Πεκίνου.

Στην πλατεία Τιεν Αν Μεν, ο Σι Τζινπίνγκ θα υποδεχθεί ηγέτες χωρών που βρίσκονται στο στόχαστρο διεθνών κυρώσεων, μεταξύ των οποίων ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Κιμ Γιονγκ-ουν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζέσκιαν και ο επικεφαλής της χούντας της Μιανμάρ, Μιν Άουνγκ Χλάινγκ. Σχεδόν κανένας δυτικός ηγέτης δεν θα δώσει το «παρών», με εξαίρεση τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίκο, και τον Σέρβο πρόεδρο, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες θα παρελάσουν, ενώ η Κίνα θα παρουσιάσει νέας γενιάς εξοπλισμό: από μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα αεράμυνας, μέχρι υπερηχητικά όπλα και τον βαλλιστικό πύραυλο DF-26, γνωστό και ως «δολοφόνο της Γκουάμ». Οι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι τέτοιες κινήσεις δεν στοχεύουν μόνο στον εορτασμό της επετείου, αλλά και στην ενίσχυση της εσωτερικής ισχύος του Σι και του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Όπως σημειώνει ο Guardian, η παρέλαση λειτουργεί ως μήνυμα ενότητας ανάμεσα στην Κίνα, τη Ρωσία και άλλες χώρες του «παγκόσμιου Νότου» που αμφισβητούν τη δυτική κυριαρχία.



Αναλυτές εκτιμούν ότι η επίδειξη απευθύνεται τόσο στο εσωτερικό, ενισχύοντας την εικόνα του Σι σε μια περίοδο οικονομικής επιβράδυνσης, όσο και στο εξωτερικό, ως ένδειξη ετοιμότητας και ενότητας με χώρες που αμφισβητούν τη δυτική τάξη πραγμάτων. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η πραγματική επιχειρησιακή ικανότητα του κινεζικού στρατού παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδοκίμαστη.



Για το Πεκίνο, η ημέρα είναι ευκαιρία να προβάλει τον ρόλο του στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και να δηλώσει παρόν στη διαμόρφωση της νέας παγκόσμιας τάξης.



