Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σημείωσε με ικανοποίηση σήμερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, ότι η σχέση των δυο δυνάμεων βελτιώθηκε περαιτέρω, φθάνοντας το τρέχον διάστημα σε «επίπεδο άνευ προηγουμένου».

Από την πλευρά του, ο κινέζος πρόεδρος εξήρε τη σχέση «πλήρους στρατηγικής συνεργασίας» του Πεκίνου και της Μόσχας, επαναλαμβάνοντας πως σκοπός του είναι να συνεχιστεί η συνεργασία «για την οικοδόμηση παγκόσμιου συστήματος διακυβέρνησης πιο δίκαιου και πιο λογικού», σύμφωνα με τοποθέτησή του που μεταδόθηκε κατά την έναρξη συνομιλιών τους στην κινεζική πρωτεύουσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ