Τουλάχιστον 20 άτομα αγνοούνται έπειτα από βίαιες διαδηλώσεις που συγκλόνισαν την Ινδονησία, οι οποίες ξεκίνησαν λόγω πολυτελών παροχών προς τους βουλευτές και εξελίχθηκαν σε οργή κατά της αστυνομίας, ανακοίνωσε την Τρίτη οργανισμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την αρχή των διαδηλώσεων την προηγούμενη εβδομάδα, οι οποίες κλιμακώθηκαν μετά τη διάδοση βίντεο που έδειχνε τη δολοφονία ενός νεαρού διανομέα από μια παραστρατιωτική αστυνομική μονάδα.

«Βάσει των καταγγελιών που υποβλήθηκαν στην KontraS μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου υπήρχαν 23 αναφορές για αγνοούμενα άτομα. Μετά από διαδικασίες έρευνας και επαλήθευσης, τα 20 άτομα παραμένουν αγνοούμενα», ανέφερε η Επιτροπή για τους Αγνοούμενους και τα Θύματα Βίας (KontraS) σε δήλωση.

Οι αγνοούμενοι προέρχονται από τις πόλεις Μπάντουγκ, Ντεπόκ και από τις διοικητικές περιοχές της ευρύτερης μητρόπολης της Τζακάρτα (Κεντρική, Ανατολική και Βόρεια Τζακάρτα), ενώ μία περίπτωση αφορά άγνωστη τοποθεσία.

Τη Δευτέρα, τα Ηνωμένα Έθνη ζήτησαν διερεύνηση για πιθανή χρήση υπερβολικής βίας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Οι ταραχές ξέσπασαν σε πόλεις σε όλη τη χώρα, αναγκάζοντας τον πρόεδρο Πραμπόου Σουμπιάντο να αναθεωρήσει την πολιτική για τις παροχές στους βουλευτές.

Ήταν οι πιο βίαιες διαδηλώσεις από τότε που ο Σουμπιάντο ανέλαβε την εξουσία πριν από 10 μήνες.

Τη Δευτέρα, ο στρατός αναπτύχθηκε σε ολόκληρη την πρωτεύουσα Τζακάρτα, καθώς εκατοντάδες συγκεντρώθηκαν ξανά έξω από το κοινοβούλιο, και αναφέρθηκαν συγκρούσεις σε αρκετές άλλες πόλεις.

