Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κι ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν σήμερα διμερή συνάντηση στο Πεκίνο, μεταδίδει το κινεζικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Ο ρώσος πρόεδρος Πούτιν βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην Κίνα από την Κυριακή. Συμμετείχε στις εργασίες της συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ) στην πόλη Τιαντζίν (βόρεια) κι αναμένεται να παραστεί αύριο Τετάρτη σε μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην κινεζική πρωτεύουσα, κατά την επέτειο των 80 χρόνων από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ