Η κυβέρνηση του Βελγίου έχει σκοπό να προχωρήσει στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών εντός του μήνα, ανακοίνωσε ο βέλγος υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό.

«Η Παλαιστίνη θα αναγνωριστεί από το Βέλγιο κατά τη σύνοδο του ΟΗΕ» και ταυτόχρονα θα ανακοινωθούν «αυστηρές κυρώσεις σε βάρος της ισραηλινής κυβέρνησης», τόνισε ο επικεφαλής της βελγικής διπλωματίας Πρεβό μέσω X.

Στα τέλη Ιουλίου, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανήγγειλε ότι το Παρίσι θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, που θα διεξαχθεί από την 9η ως την 23η Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Πάνω από άλλες δέκα δυτικές χώρες κάλεσαν όσες κυβερνήσεις του κόσμου δεν το έχουν πράξει να το κάνουν.

Διαβάστε ακόμη: Ισραήλ: Κηδεύτηκαν οι δύο όμηροι που βρέθηκαν νεκροί στη Γάζα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ