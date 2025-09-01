Η Βρετανία βίωσε το θερμότερο καλοκαίρι της από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές στοιχείων το 1884 και τώρα είναι πιο πιθανό να δει παρόμοιο ζεστό καιρό στο μέλλον, λόγω της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Στην Ευρώπη, οι καύσωνες αυτό το καλοκαίρι συνέβαλαν σε θανατηφόρες πυρκαγιές σε χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία.

Οι καλοκαιρινοί μήνες Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος στη Βρετανία κατέγραψαν μέση θερμοκρασία φέτος 16,10 βαθμούς Κελσίου , ξεπερνώντας το ρεκόρ του 2018 των 15,76 βαθμών Κελσίου, δήλωσε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Ο μέσος όρος του καλοκαιριού του 2025 είναι 1,51 βαθμός Κελσίου πάνω από τον μακροπρόθεσμο μετεωρολογικό μέσο όρο.

Ο επικεφαλής της κλιματικής ανάλυσης στη μετεωρολογική υπηρεσία, Μαρκ ΜακΚάρθι δήλωσε ότι θα μπορούσαμε πιθανώς να βιώσουμε πολύ θερμότερα καλοκαίρια στο τρέχον και στο εγγύς μέλλον.

Η Βρετανία κατέγραψε τέσσερα κύματα καύσωνα αυτό το καλοκαίρι, με την υψηλότερη θερμοκρασία των 35,8 βαθμών Κελσίου να καταγράφεται στο Φέιβερσαμ, στη νοτιοανατολική Αγγλία.

Πηγή: ΚΥΠΕ