Τα σκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και εκατοντάδες ακτιβιστές στη Λωρίδα της Γάζας απέπλευσαν εκ νέου σήμερα το απόγευμα, γύρω στις 20.30 (ώρα Ελλάδας) από τη Βαρκελώνη, λίγες ώρες αφότου αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο λιμάνι, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.

Τα περίπου 20 πλοιάρια αναχώρησαν για πρώτη φορά από τη Βαρκελώνη την Κυριακή, με στόχο «να ανοίξουν έναν ανθρωπιστικό διάδρομο και να βάλουν τέλος στην εξελισσόμενη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού», εν μέσω του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, όπως ανέφεραν οι διοργανωτές.

Λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών ωστόσο, επέστρεψαν το πρωί στο λιμάνι, μέχρι να περάσει η θύελλα.

Μεταξύ των ακτιβιστών από δεκάδες χώρες που μετέχουν σε αυτόν τον στολίσκο είναι η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, οι ηθοποιοί Λίαμ Κάνιγχαμ και Εντουάρντ Φερνάντεθ, η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης Άντα Κολάου και πολλοί Ευρωπαίοι αιρετοί.

Τα σκάφη του στολίσκου Global Sumud Flotilla αναμένεται να φτάσουν στη Γάζα στα μέσα Σεπτεμβρίου. Με τα πλοιάρια που απέπλευσαν σήμερα από τη Βαρκελώνη θα ενωθούν στην πορεία και άλλα που θα αναχωρήσουν από την Τυνησία και άλλα λιμάνια της Μεσογείου στις 4 Σεπεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

