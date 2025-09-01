Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αναστείλει την υποβολή αιτήσεων από αναγνωρισμένους πρόσφυγες που ζητούν να φέρουν στη χώρα μέλη της οικογένειάς τους, προκειμένου να δοθεί χρόνος στις αρχές να αυστηροποιήσουν τους κανόνες, σε άλλη μια προσπάθεια για να μειωθούν οι αφίξεις στη Βρετανία.

Η κυβέρνηση των Εργατικών του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δέχεται εντεινόμενες πιέσεις να μειώσει τον αριθμό των αιτούντων άσυλο που φτάνουν στη Βρετανία από τη Γαλλία με μικρά πλεούμενα. Ξενοδοχεία όπου στεγάζονται μετανάστες έγιναν επίκεντρο, επί εβδομάδες, μερικές φορές βίαιων διαδηλώσεων.

Η υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ είπε στο κοινοβούλιο ότι ολοένα και περισσότεροι πρόσφυγες υποβάλλουν αιτήσεις για να φέρουν συγγενείς τους, γεγονός που ασκεί πίεση στον στεγαστικό τομέα. Πολλοί υπέβαλαν αιτήσεις για να επανενωθούν με τις οικογένειές τους μέσα σε διάστημα ενός μήνα ενώ το 2019 περίμεναν ένα ή δύο χρόνια ή και περισσότερο. Η Κούπερ είπε ότι θα αναστείλει τη λειτουργία αυτού του συστήματος, όσο η κυβέρνηση εξετάζει την αυστηροποίηση των κανόνων.

«Το σύστημα πρέπει να ελέγχεται και να διέπεται από δίκαιους και σωστά εφαρμοσμένους κανόνες, όχι χάος και εκμετάλλευση που καθοδηγούνται από εγκληματικές συμμορίες διακινητών», είπε.

Η κυβέρνηση κατηγορείται ότι καθυστερεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που, κατά την Ντάουνινγκ Στριτ, της κληροδότησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις των Συντηρητικών. Το Λονδίνο προσπαθεί τώρα να επισπεύσει την επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου και να συνάψει συμφωνίες επαναπατρισμού των μεταναστών.

Ωστόσο, η δημόσια δυσαρέσκεια δίνει στο λαϊκιστικό κόμμα Reform UK του υποστηρικτή του Brexit, Νάιτζελ Φάρατζ, σταθερό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις και η κυβέρνηση εντείνει τις προσπάθειες για λήψη μέτρων.

Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα, ένας αιτών άσυλο στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής αορίστου χρόνου μπορεί να φέρει τον σύντροφό του εάν μπορεί να αποδείξει ότι έχει σχέση για τουλάχιστον δύο χρόνια, καθώς και παιδιά κάτω των 18 ετών.

Λίγο πάνω από 29.000 άνθρωποι έχουν έρθει στη Βρετανία παράτυπα με μικρά σκάφη μέχρι στιγμής φέτος, αύξηση 38% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

