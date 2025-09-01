Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην κοινότητα της κατεχόμενης Σύγκρασης, στην περιοχή του Τρικώμου, η απόφαση για αποχαρακτηρισμό αγροτικών τεμαχίων γης και παραχώρησή τους σε ιδιωτικές εταιρείες. Η παραχώρηση φέρεται να αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων, με τους κατοίκους να εκφράζουν την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με την «Ντετάϊ», με πρόσφατες αποφάσεις του «υπουργικού συμβουλίου», τροποποιήθηκαν οι χάρτες της περιοχής, με αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα τεμάχια να εξαιρεθούν από τον χαρακτηρισμό της αγροτικής γης. Υποστηρίζεται ότι η ρύθμιση έγινε με σκοπό την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων προς όφελος συγκεκριμένων εταιρειών και ιδιωτών, παρακάμπτοντας την «αρχή ηλεκτρισμού».

Οι κάτοικοι αντιδρούν στην απόφαση υποστηρίζοντας ότι η γη, η οποία στο παρελθόν είχε δεντροφυτευτεί, χρησιμοποιείται σήμερα ως βοσκότοπος και έχει μεγάλη σημασία για τους κτηνοτρόφους και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται απαράδεκτη, καθώς αναφέρεται πως «καταστρέφει βοσκοτόπους απαραίτητους για την κτηνοτροφία και εξαλείφει τις δυνατότητες στέγασης για τους νέους στην ύπαιθρο».

Οι κάτοικοι της Σύγκρασης και των γύρω χωριών απαιτούν την άμεση ανάκληση των αποφάσεων.

