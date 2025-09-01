Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα τους εκπροσώπους της στο εξαμελές διοικητικό συμβούλιο του κοινού Ταμείου Επενδύσεων Ανασυγκρότησης με τις ΗΠΑ, με τον πρωθυπουργό της χώρας να δηλώνει ότι η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη.

Οι τρεις άνδρες που θα εκπροσωπήσουν την Ουκρανία στο συμβούλιο θα είναι ο υπουργός Οικονομίας Ολέξιι Σόμπολεφ, ο αναπληρωτής του Γιέχορ Περελίχιν και ο Ολεξάντρ Καρασέβιτς -- ένας κορυφαίος δημόσιος υπάλληλος από το υπουργείο Εξωτερικών.

«Η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου έχει προγραμματιστεί για τις 3 Σεπτεμβρίου. Σε αυτή τη συνάντηση, το συμβούλιο του ταμείου θα καθορίσει τις αρχές για την επιλογή έργων και άλλες λειτουργικές διαδικασίες», έγραψε η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο σε ανάρτηση της στο Telegram.

Η συμφωνία για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Ουκρανίας, την οποία προώθησε έντονα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υπογράφηκε από την Σβιριντένκο στην Ουάσινγκτον τον Απρίλιο, ύστερα από εβδομάδες σκληρών διαπραγματεύσεων που έκαναν τους όρους πιο ευνοϊκούς για το Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

