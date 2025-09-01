Οργή προκάλεσε τις τελευταίες ημέρες η κίνηση Πολωνού στο US Οpen να αρπάξει καπέλο που είχε υπογράψει τενίστας, μέσα από τα χέρια ενός παιδιού.

Το περιστατικό συνέβη όταν ο Πολωνός τενίστας Κάμιλ Μάιχρζακ υπέγραφε αναμνηστικά στους φιλάθλους μετά τη νίκη του σε αγώνα του US Open, ένας άνδρας, ο οποίος μετέπειτα αναγνωρίστηκε ως ο διευθύνων σύμβουλος μεγάλης πολωνικής εταιρείας, βλέποντας τον τενίστα να βγάζει το καπέλο να το υπογράφει και να το δίνει, άρπαξε την ευκαιρία μπροστά στα μάτια ενός παιδιού που είχε απλώσει το χέρι. Ο άνδρας πήρε το καπέλο από το παιδί, το τοποθέτησε στην τσάντα του υπερήφανος και στη συνέχεια άρχισε να βγάζει selfies με τη σύντροφό του.

Η κίνηση του καταγράφηκε και έγινε viral με τον κόσμο να οργίζεται με τη συμπεριφορά του Πολωνού φιλάθλου. Πάντως, ο τενίστας είδε τι συνέβη και επικοινώνησε απευθείας με το παιδί, δίνοντάς του ένα καπέλο με αυτόγραφο και τον συνάντησε προσωπικά.

«Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»

Οι χρήστες του Διαδικτύου αναγνώρισαν τον άνδρα ο οποίος είναι ο Πιότρ Στσέρεκ, διευθύνοντας σύμβουλος και ιδιοκτήτης μιας πολωνικής εταιρείας οδοστρωσίας με την επωνυμία Drogbruk. Η εταιρεία μετά το περιστατικό έχει μαζέψει σωρεία αρνητικών κρητικών με τον ίδιο να απαντά και να υπεραμύνεται της πράξης του.

«Το πρόσφατο περιστατικό στον αγώνα τένις προκάλεσε δυσανάλογη αναταραχή στο διαδίκτυο. Φυσικά, όλα έχουν να κάνουν με το περίφημο καπέλο. Ναι, το πήρα. Ναι, το έκανα γρήγορα. Αλλά όπως έχω πάντα πει, στη ζωή ισχύει το «πρώτος έρχεται, πρώτος εξυπηρετείται», ισχυρίστηκε.

«Καταλαβαίνω ότι σε μερικούς μπορεί να μην αρέσει, αλλά σας παρακαλώ, ας μην το κάνουμε παγκόσμιο σκάνδαλο. Είναι απλά ένα καπέλο. Αν ήσασταν πιο γρήγοροι, θα το είχατε πάρει. Όσον αφορά το μίσος στο διαδίκτυο, σας υπενθυμίζω ότι η προσβολή δημόσιου προσώπου υπόκειται σε νομική ευθύνη. Όλα τα προσβλητικά σχόλια, οι συκοφαντίες και οι υπονοούμενες κατηγορίες θα αναλυθούν για να εξεταστεί η πιθανότητα να παραπεμφθεί η υπόθεση στο δικαστήριο. Τελικά, ψηλά το κεφάλι, τα καπέλα κάτω, λιγότερο δηλητήριο, περισσότερο αθλητικό πνεύμα».

These 2 adults gleefully took a hat from a player that was supposed to be given to this young kid next to them. Adults that take from children are the worst! #USOpen2025 #USOpen pic.twitter.com/dnPHmiWZ2H — Michael J (@Never2OldMan) August 29, 2025

