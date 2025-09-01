Έντονη ανησυχία εκφράζουν οι Κούρδοι στη βορειοανατολική Συρία σχετικά με πιθανό άνοιγμα διαλόγου και σύναψης συμφωνίας ανάμεσα στη Δαμασκό και το Ισραήλ.

Ανώτατο στέλεχος των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), μιλώντας σε δημοσιογράφο της Kan News, προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να «ανοίξει την όρεξη του καθεστώτος στη Δαμασκό για νέες σφαγές εναντίον μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δικής μας κοινότητας».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το συριακό καθεστώς επιχειρεί να αξιοποιήσει διεθνείς συμφωνίες ώστε να εδραιωθεί ως δύναμη που «αγνοεί τα δικαιώματα και την ύπαρξη των μειονοτήτων». Ο Κούρδος αξιωματούχος χαρακτήρισε μάλιστα το μοντέλο αυτό ως «copy-paste της διακυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα – αν όχι χειρότερο».

Οι δηλώσεις αναδεικνύουν το βαθύ χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει τους Κούρδους της Συρίας και το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ, παρά τις προσπάθειες μεσολάβησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία. «Ο διάλογος με τη Δαμασκό δεν προχωρά πραγματικά αυτή τη στιγμή», τόνισε ο ίδιος, υπογραμμίζοντας ότι οι κουρδικές δυνάμεις ενισχύουν την ετοιμότητά τους για το ενδεχόμενο επίθεσης από το καθεστώς.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερο βάρος ενόψει των γεωπολιτικών διεργασιών στην περιοχή και της ανόδου του Άχμαντ αλ-Σάραχ στην ηγεσία της Συρίας στα τέλη Δεκεμβρίου.