Δύο άνδρες τραυματίστηκαν σε ξεχωριστές, αλλά πιθανόν συνδεόμενες, επιθέσεις με μαχαίρι στον πολυσύχναστο σταθμό του μετρό Oxford Circus στο Λονδίνο. Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία από κάμερα ασφαλείας και ζητά πληροφορίες για τον εντοπισμό του υπόπτου.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 3:40 τα ξημερώματα της Παρασκευής, με θύμα έναν 23χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Λιγότερο από 24 ώρες αργότερα, περίπου στις 1:30 π.μ. του Σαββάτου, ένας 41χρονος άνδρας δέχθηκε επίσης επίθεση με μαχαίρι στον ίδιο σταθμό.

Και οι δύο νοσηλεύονται, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Οι Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφία από κάμερα ασφαλείας και απευθύνει έκκληση για πληροφορίες.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι δύο επιθέσεις συνδέονται και τονίζουν ότι «δεν υπάρχει απολύτως καμία θέση για τη βία στο σιδηροδρομικό δίκτυο».

Παράλληλα, οι επιβάτες θα παρατηρήσουν αυξημένη αστυνομική παρουσία ενώ συνεχίζονται οι έρευνες. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.

Ο σταθμός Oxford Circus εξυπηρετεί τις γραμμές Victoria, Bakerloo και Central, ενώ τα Σαββατοκύριακα λειτουργούν και νυχτερινά δρομολόγια (Night Tube).

