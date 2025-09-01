Δύο άνδρες τραυματίστηκαν σε ξεχωριστές, αλλά πιθανόν συνδεόμενες, επιθέσεις με μαχαίρι στον πολυσύχναστο σταθμό του μετρό Oxford Circus στο Λονδίνο. Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία από κάμερα ασφαλείας και ζητά πληροφορίες για τον εντοπισμό του υπόπτου.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 3:40 τα ξημερώματα της Παρασκευής, με θύμα έναν 23χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Λιγότερο από 24 ώρες αργότερα, περίπου στις 1:30 π.μ. του Σαββάτου, ένας 41χρονος άνδρας δέχθηκε επίσης επίθεση με μαχαίρι στον ίδιο σταθμό.

Και οι δύο νοσηλεύονται, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Officers are appealing for info following two serious assaults at Oxford Circus station at 1.30am today & 3.40am yesterday.

Officers hope the man in the image can help with their investigation & anyone with info is asked to text 61016 ref 49 of 31 August.https://t.co/0W2uDIJkf7 pic.twitter.com/HnqnfP3R8J — British Transport Police (@BTP) August 31, 2025

Οι Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφία από κάμερα ασφαλείας και απευθύνει έκκληση για πληροφορίες.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι δύο επιθέσεις συνδέονται και τονίζουν ότι «δεν υπάρχει απολύτως καμία θέση για τη βία στο σιδηροδρομικό δίκτυο».

Παράλληλα, οι επιβάτες θα παρατηρήσουν αυξημένη αστυνομική παρουσία ενώ συνεχίζονται οι έρευνες. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.

Ο σταθμός Oxford Circus εξυπηρετεί τις γραμμές Victoria, Bakerloo και Central, ενώ τα Σαββατοκύριακα λειτουργούν και νυχτερινά δρομολόγια (Night Tube).

Πηγή: cnn.gr