Η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών (IAGS) υιοθέτησε σήμερα ψήφισμα στο οποίο αναφέρει ότι πληρούνται τα νομικά κριτήρια που στοιχειοθετούν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρός της.

Το 86% όσων ψήφισαν μεταξύ των 500 μελών της IAGS υποστήριξε το ψήφισμα αυτό, το οποίο αναφέρει ότι "οι πολιτικές και οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα πληρούν τον νομικό ορισμό της γενοκτονίας βάσει του Άρθρου II της Σύμβασης του ΟΗE για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας (1948)".

Προς το παρόν δεν υπάρχει αντίδραση από το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters