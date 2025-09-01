Για περισσότερα από εκατό χρόνια, η σβάστικα υπήρξε έμβλημα της φινλανδικής Πολεμικής Αεροπορίας. Τώρα όμως ξεκινά η διαδικασία πλήρους κατάργησής της, έπειτα από «έντονες πιέσεις» και «αμήχανες καταστάσεις» που προκάλεσε στο διεθνές περιβάλλον.

«Μπορούμε να ζήσουμε με αυτήν, αλλά ο κόσμος έχει αλλάξει», δήλωσε ο Τομι Μπεμ, διοικητής της αεροπορικής μοίρας της Καρελίας, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεταρρύθμιση που θα αντικαταστήσει τις σημαίες των μονάδων.





Σύμφωνα με το ιστολόγιο Υπερβόρειοι, η σβάστικα χρησιμοποιείται από το 1918, όταν την εισήγαγε ο Σουηδός κόμης Έρικ φον Ρόζεν ως «σύμβολο τύχης» στο αεροπλάνο που δώρισε στις δυνάμεις των «Λευκών» κατά τον φινλανδικό εμφύλιο. Ωστόσο, λίγα χρόνια αργότερα, το 1919, το σύμβολο υιοθετήθηκε από το ναζιστικό κόμμα στη Γερμανία και συνδέθηκε άρρηκτα με την ιδεολογία του Χίτλερ.









Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Φινλανδία αφαίρεσε τη σβάστικα από τα αεροσκάφη της, ωστόσο στη δεκαετία του 1950 επανήλθε στις σημαίες ορισμένων μονάδων. Έκτοτε, η παρουσία της προκαλούσε συχνά ερωτήματα και αντιδράσεις από διεθνείς επισκέπτες και μέσα ενημέρωσης.

«Δεχθήκαμε πολλά ερωτήματα από ξένα ΜΜΕ. Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξαν αμήχανες στιγμές με επισκέπτες από το εξωτερικό. Είναι σοφό να προσαρμοζόμαστε στην εποχή», τόνισε ο Μπεμ.

Η απόφαση για την κατάργηση του αμφιλεγόμενου συμβόλου σηματοδοτεί το τέλος μιας ιστορικής αλλά και αμφιλεγόμενης παράδοσης. Το φινλανδικό υπουργείο Άμυνας προανήγγειλε ότι σύντομα θα παρουσιαστεί η νέα σημαία, αφήνοντας πίσω μια κληρονομιά που συνδέθηκε άρρηκτα με τον ναζισμό.