Η Γαλλία δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατάσταση που θα απαιτούσε την παρέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), όμως οποιοσδήποτε κίνδυνος να πέσει μια κυβέρνηση στην ευρωζώνη είναι «ανησυχητικός», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

Μιλώντας στο ραδιοσταθμό Radio Classique, η Λαγκάρντ δήλωσε πως η δημοσιονομική πειθαρχία παραμένει επιβεβλημένη στη Γαλλία και πως παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την κατάσταση με τα σπρεντ των γαλλικών ομολόγων.

Κόμματα της γαλλικής αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει πως θα ρίξουν την κυβέρνηση μειοψηφίας στην ψηφοφορία για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου και την οποία ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την περασμένη εβδομάδα ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού λόγω των διόλου δημοφιλών σχεδίων του για δημοσιονομική λιτότητα το 2026. Αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν πως δεν θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης και θα πρέπει να παραιτηθεί.

Η κατάσταση αυτή πλήττει το χρηματιστήριο και την αγορά ομολόγων της Γαλλίας, η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

«Οι χώρες ζητούν την παρέμβαση του ΔΝΤ σε συνθήκες στις οποίες το τρέχον ισοζύγιο είναι σοβαρά ελλειμματικό και στις οποίες η χώρα δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της: δεν είναι σήμερα αυτή η κατάσταση της Γαλλίας», επισήμανε η επικεφαλής της ΕΚΤ.

Η Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε επίσης πως, αν ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καθαιρέσει τον Τζερόμ Πάουελ από τη θέση του ως προέδρου της αμερικανικής ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας Federal Reserve ή την διοικητή της εν λόγω τράπεζας Λάιζα Κουκ, αυτό θα συνιστούσε «πολύ σοβαρό κίνδυνο για την οικονομία των ΗΠΑ και την οικονομία του κόσμου».

Στη συνέντευξη της στο Radio Classique, η Λαγκάρντ δήλωσε: «Αν η νομισματική πολιτική των ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον ανεξάρτητη και αντιθέτως θα εξαρτάται από τις υπαγορεύσεις αυτού ή του άλλου προσώπου, τότε πιστεύω πως ο αντίκτυπος στο ισοζύγιο της αμερικανικής οικονομίας θα μπορούσε, ως αποτέλεσμα του αντίκτυπου που θα είχε αυτό σε όλο τον κόσμο, να είναι πολύ ανησυχητικός, επειδή είναι η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον πρόεδρο της Fed Τζερόμ Πάουελ επειδή δεν μειώνει τα επιτόκια και έχει απειλήσει να τον απολύσει. Ο Τραμπ προσπαθεί επίσης να απολύσει τη διοικητή της κεντρικής τράπεζας Λάιζα Κουκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP