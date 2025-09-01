Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα τη σύλληψη υπόπτου για τον φόνο του πρώην προέδρου του κοινοβουλίου Αντρίι Παρούμπι το Σάββατο στη Λβιβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

«Οι απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο της έρευνας συνεχίζονται», πρόσθεσε ο αρχηγός του κράτους μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας τα στελέχη των δυνάμεων επιβολής της τάξης για το «ταχύ και συντονισμένο έργο τους».

Ο ύποπτος συνελήφθη στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, μεταξύ Λβιβ και Κιέβου, στο πλαίσιο επιχείρησης με τη συμμετοχή «δεκάδων» μελών των δυνάμεων ασφαλείας, διευκρίνισε ο υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «σχολαστικά προετοιμασμένη» δολοφονία και τόνισε πως λεπτομέρειες για τον ύποπτο θα δοθούν στη δημοσιότητα από την αστυνομία αργότερα.

Ο Αντρίι Παρούμπι, 54 ετών, συνιδρυτής του Σοσιαλιστικού Εθνικού Κόμματος της Ουκρανίας, του μετέπειτα Σβόμποντα, ήταν ανάμεσα στις μορφές της λεγόμενης «επανάστασης του Μαϊντάν» και διετέλεσε κατόπιν πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου, από το 2016 ως το 2019.

Δολοφονήθηκε το Σάββατο στη Λβιβ από ένοπλο που άδειασε τον γεμιστήρα πιστολιού πάνω του. Ο αρχηγός της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κιρίλο Μπουντάνοφ υπονόησε πως για τον φόνο ευθύνεται η Ρωσία, με την οποία η χώρα του βρίσκεται σε πόλεμο από τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Αντρίι Παρούμπι, γνωστός για τον ρόλο του αρχικά στην «πορτοκαλί επανάσταση» του 2004 και κατόπιν στο Μαϊντάν το 2014, ήταν «διοικητής» μονάδων «άμυνας» κατά τη διάρκεια αυτής της τελευταίας.

Οι κινητοποιήσεις και οι αιματηρές ταραχές ανάγκασαν τον φιλορώσο πρόεδρο Βίκτορ Γιανουκόβιτς να εγκαταλείψει την εξουσία, κατόπιν να διαφύγει στη Ρωσία το 2014.

Ο Αντρίι Παρούμπι βρισκόταν σε κατάλογο καταζητούμενων των ρωσικών αρχών. Αυτός συμπεριλαμβάνει δεκάδες χιλιάδες ονόματα, ουκρανών αξιωματούχων, αλλά και προσωπικοτήτων στη Ρωσία και στη Δύση. Η Μόσχα τον κατηγορούσε ιδίως πως βρισκόταν πίσω από τα πολύνεκρα επεισόδια, ιδίως την πυρκαγιά στο κτίριο των συνδικάτων στην Οδησσό τον Μάιο του 2024, κάτι που ο ενδιαφερόμενος διέψευδε.

Σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ, ο Αντρίι Παρούμπι είχε επιζήσει το 2014 όταν έγινε απόπειρα κατά της ζωής του με επιθετική χειροβομβίδα.

Τα τρία και πλέον χρόνια του πολέμου, το Κίεβο και η Μόσχα έχουν αλληλοκατηγορηθεί για δεκάδες δολοφονίες, ιδίως πολιτικών και αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων.

Το Σάββατο, το κρατικό ουκρανικό δίκτυο Suspilne μετέδωσε ότι ο εκτελεστής ήταν μεταμφιεσμένος σε μεταφορέα και κυκλοφορούσε με ηλεκτρικό ποδήλατο, επικαλούμενο πηγές του τις οποίες δεν κατονόμασε.

Η είδηση του θανάτου του Αντρίι Παρούμπι ώθησε πολλούς στην Ουκρανία, ιδίως αξιωματούχους και πολιτικούς, να αποτίσουν φόρο τιμής στο θύμα.

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο έκανε λόγο για «πατριώτη» που «είχε μεγάλη συμβολή στον σχηματισμό του κράτους μας».

Ο πρώην πρόεδρος Πέτρο Ποροσένκο από την πλευρά του τόνισε πως η δολοφονία διαπράχθηκε «στην καρδιά της Ουκρανίας», καταγγέλλοντας «πράξη τρομοκρατίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP