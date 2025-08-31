Ο Πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, μίλησε την Κυριακή κατά των διαμαρτυριών για τις οικονομικές συνθήκες και την ανισότητα, λέγοντας ότι ορισμένες ενέργειες σε συγκεντρώσεις που έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα τις τελευταίες ημέρες ισοδυναμούν με προδοσία και τρομοκρατία.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Νοτιοανατολικής Ασίας συγκλονίστηκε από διαμαρτυρίες σε μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Τζακάρτα, τις τελευταίες ημέρες, μετά τη διάδοση βίντεο ενός οδηγού μοτοσυκλέτας-ταξί να χτυπιέται από ένα όχημα της αστυνομίας σε μια προηγούμενη συγκέντρωση κατά των προνομίων για τους νομοθέτες.

«Τα δικαιώματα της ειρηνικής συνάθροισης πρέπει να γίνονται σεβαστά και να προστατεύονται. Αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι υπάρχουν ενδείξεις ενεργειών εκτός νόμου, ακόμη και παράνομων, ακόμη και που κλίνουν προς την προδοσία και την τρομοκρατία», δήλωσε ο Πραμπόβο σε ομιλία του στην Τζακάρτα.

Είπε ότι οι διαμαρτυρίες πρέπει να πραγματοποιούνται ειρηνικά και εάν οι άνθρωποι κατέστρεψαν δημόσιες εγκαταστάσεις ή λεηλάτησαν ιδιωτικές κατοικίες «το κράτος πρέπει να παρέμβει για να προστατεύσει τους πολίτες του».

Τα σχόλιά του έρχονται μετά τη λεηλασία του σπιτιού της Υπουργού Οικονομικών, Σρι Μουλιάνι Ιντραουάτι, κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως δήλωσαν στο AFP την Κυριακή στρατιώτες που φρουρούσαν την κατοικία της και ένας μάρτυρας.

Η οργή των πολιτών έχει εξαπλωθεί στους νομοθέτες, και τα σπίτια αρκετών από αυτούς φέρονται να έχουν λεηλατηθεί τις τελευταίες ημέρες.

Τα παράπονα των διαδηλωτών είναι πολλά, αλλά οι συγκεντρώσεις πριν από τον θάνατο του οδηγού αυτή την εβδομάδα επικεντρώθηκαν στην αποκάλυψη ότι οι νομοθέτες λάμβαναν επίδομα στέγασης σχεδόν 10 φορές υψηλότερο από τον κατώτατο μισθό στην Τζακάρτα.

Ο Πραμπόβο είπε ότι οι ηγέτες του κοινοβουλίου του είπαν ότι αρκετές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων επιδομάτων βουλευτών, θα ανακληθούν, χωρίς να διευκρινίσει.

Οι ηγέτες του κοινοβουλίου ανέφεραν επίσης ότι θα επιβληθεί μορατόριουμ στις επισκέψεις των βουλευτών στο εξωτερικό, είπε ο Ινδονήσιος Πρόεδρος.

Τουλάχιστον τρία άτομα σκοτώθηκαν μετά από πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή από διαδηλωτές σε κτήριο του συμβουλίου στην ανατολική πόλη Μακασάρ.

Δύο εργαζόμενοι πέθαναν επί τόπου και ένα τρίτο άτομο, ένας δημόσιος υπάλληλος, πέθανε στο νοσοκομείο.

Πλήθος εθεάθη να ζητωκραυγάζει και να χειροκροτεί καθώς οι φλόγες τύλιγαν το κτήριο, με λίγες δυνάμεις ασφαλείας στο οπτικό πεδίο.

Σε απάντηση στις διαμαρτυρίες, η εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης TikTok δήλωσε το Σάββατο ότι ανέστειλε προσωρινά τη ζωντανή μετάδοση για «λίγες ημέρες» στην Ινδονησία, όπου έχει περισσότερους από 100 εκατομμύρια χρήστες.

Σημαντική δοκιμασία

Οι διαμαρτυρίες έχουν εξαπλωθεί και σε άλλες μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των Γιογκιακάρτα, Μπαντούνγκ, Σεμαράνγκ και Σουραμπάγια στην Ιάβα, και Μεντάν στην επαρχία της Βόρειας Σουμάτρα.

Το Σάββατο, ένα κτήριο του τοπικού συμβουλίου κάηκε στο νησί Λομπόκ, ενώ ένα αρχηγείο της αστυνομίας στην πόλη Σουραμπάγια της ανατολικής Ιάβας πυρπολήθηκε.

Ορισμένα ιδρύματα ανέμεναν ότι οι διαμαρτυρίες θα συνεχιστούν τη Δευτέρα. Ένα διεθνές σχολείο δήλωσε ότι τα μαθήματά του θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά μέχρι την Τρίτη και οι δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται στην Τζακάρτα κλήθηκαν να εργαστούν από το σπίτι.

Οι διαμαρτυρίες είναι οι μεγαλύτερες και πιο βίαιες της προεδρίας του Πραμπόβο, μια βασική δοκιμασία για τον πρώην στρατηγό λιγότερο από ένα χρόνο στην εξουσία του.

Υποσχέθηκε έρευνα για τη δολοφονία του οδηγού μοτοσυκλέτας, Αφάν Κουρνιαουάν, και υποσχέθηκε να βοηθήσει την οικογένειά του. Επτά αξιωματικοί στο αστυνομικό όχημα συνελήφθησαν για περαιτέρω έρευνα.

Οι αναλυτές ανέφεραν ότι η ομιλία του Προέδρου της Ινδονησίας θα μπορούσε να προσφέρει μια «προσωρινή ηρεμιστική επίδραση» μεταξύ των πολιτικών ελίτ, αλλά όχι του ευρύτερου κοινού.

«Επί τόπου, η απογοήτευση για τις οικονομικές δυσκολίες και τα υποτιθέμενα κυβερνητικά προνόμια παραμένει», δήλωσε ο Ντέντι Ντινάρτο, ανώτερος συνεργάτης στην εταιρεία συμβούλων δημόσιας πολιτικής Global Counsel.

«Αν δεν αντιμετωπιστούν αυτές οι βαθύτερες ανησυχίες, η ομιλία από μόνη της είναι απίθανο να εκτονώσει πλήρως την αναταραχή».

Η κρίση ανάγκασε τον Πραμπόβο να ακυρώσει ένα προγραμματισμένο ταξίδι στην Κίνα την ερχόμενη εβδομάδα, όπου θα παρίστατο στη στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό του τέλους του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, προκειμένου να παρακολουθήσει την κατάσταση.

Ο Πραμπόβο έχει δεσμευτεί για γρήγορη, κρατικά καθοδηγούμενη ανάπτυξη, αλλά έχει ήδη αντιμετωπίσει διαμαρτυρίες κατά των εκτεταμένων περικοπών του κρατικού προϋπολογισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ