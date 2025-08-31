Ενώ ο Πολωνός τενίστας Κάμιλ Μάιχρζακ υπέγραφε αναμνηστικά στους φιλάθλους μετά τη νίκη του σε αγώνα του US Open, ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι διευθύνων σύμβουλος μεγάλης εταιρείας, άρπαξε το καπέλο που είχε υπογράψει ο Πολωνός τενίστας από τα χέρια ενός παιδιού.

Ο άνδρας πήρε το καπέλο από το παιδί, το τοποθέτησε στην τσάντα του και στη συνέχεια άρχισε να βγάζει selfies με τη σύντροφό του. Παράλληλα, το παιδί προσπάθησε να τραβήξει την προσοχή του Μάιχρζακ για να του εξηγήσει τι συνέβη, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Το βίντεο της σκηνής όμως, που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, έγινε γρήγορα Viral.

Εκμεταλλευόμενος τη δύναμη των social media, ο Μάιχρζακ κατάφερε να εντοπίσει το παιδί και του έδωσε ένα άλλο καπέλο.

Χάρη στη δύναμη των κοινωνικών μέσων, ο άνδρας δεν μπόρεσε να ξεφύγει από την προσοχή του κοινού. Οι διαδικτυακοί ντετέκτιβ τον αναγνώρισαν ως τον Πιότρ Στσέρεκ, διευθύνοντα σύμβουλο και ιδιοκτήτη μιας πολωνικής εταιρείας οδοστρωσίας με την επωνυμία Drogbruk.

Μετά το περιστατικό, απενεργοποίησε τα σχόλια στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα, κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένης της σφοδρής δημόσιας καταδίκης.

Η στιγμή πυροδότησε μαζική κριτική. Οι χρήστες του διαδικτύου δεν δίστασαν να χαρακτηρίσουν την πράξη «αηδιαστική» και «αλαζονική» και να παροτρύνουν το US Open να εξετάσει το ενδεχόμενο να απαγορεύσει στον άνδρα τη συμμετοχή σε μελλοντικές εκδηλώσεις.

Ο Κάμιλ Μάιχρζακ συνεχίζει την πορεία του στο US Open, και μετά την εντυπωσιακή νίκη του επί του Κάρεν Χατσάνοφ, θα αντιμετωπίσει σήμερα τον Λεάντρο Ριέδι για μια θέση στον πρώτο του προημιτελικό σε Grand Slam.