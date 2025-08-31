Το Λονδίνο αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου για την ενεργειακή ασφάλεια, λέει ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Ευρώπης, Στίβεν Ντάουντι και υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ταυτόχρονα λέει πως το Λονδίνο σέβεται το κυρίαρχο δικαίωμα των χωρών της περιοχής να αξιοποιούν τους φυσικούς τους πόρους, τονίζοντας πως στηρίζει τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα στην Ανατολική Μεσόγειο ενώ παράλληλα ενθαρρύνει την επίλυση των διαφορών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Ο κ. Ντάουντι παρουσιάζει τις θέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου για την ειρήνη και την ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνεργασία του με την Τουρκία αλλά και την κατάσταση στη Ουκρανία παρουσιάζει σε απαντητική τού επιστολή προς το Συμβούλιο Βρετανοκυπρίων.

Αναφορικά με τις σχέσεις Τουρκίας - Ηνωμένου Βασιλείου, ο Βρετανός αξιωματούχος υποστηρίζει πως η Άγκυρα αποτελεί «κρίσιμο πυλώνα» της συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ. Την ίδια στιγμή σημειώνει πως η ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων, συμβάλλει στη συνολική ισχύ και συνοχή της Συμμαχίας. Δεν παραλείπει όμως να διαβεβαιώσει πως το Λονδίνο παραμένει προσηλωμένο στη σταθερότητα της περιοχής τονίζοντας πως συνεχίζει να συνεργάζεται με όλους τους εταίρους του για την ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία ο κ. Ντάουντι, μεταξύ άλλων, αναφέρει πως η Μόσχα από το 2022 έχει σημειώσει πολύ οριακά εδαφικά κέρδη, με τεράστιο ανθρώπινο και οικονομικό κόστος. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται πάνω από ένα εκατομμύριο νεκροί ή τραυματισμένοι Ρώσοι στρατιώτες την ώρα που ο κρατικός της πλούτος έχει μειωθεί στο ήμισυ, ο πληθωρισμός της κινείται σε διψήφια νούμερα και οι διεθνείς κυρώσεις έχουν στερήσει στην χώρα πάνω από 450 δις δολάρια, όπως λέει ο Βρετανός Υφυπουργός Εξωτερικών.

Κλείνοντας την επιστολή του ο κ. Ντάουντι ευχαριστεί το Συμβούλιο Βρετανοκυπρίων για τη διαρκή ενασχόληση με αυτά τα θέματα, καθώς και για την τακτική επικοινωνία με τους Βρετανούς αξιωματούχους, όπως σημειώνει.

Ο κ. Ντάουντι απάντησε στο Συμβούλιο Βρετανοκυπρίων για λογαριασμό του Βρετανού Πρωθυπουργού σε σχετική επιστολή που είχε στείλει στις 24 Απριλίου.

Το Συμβούλιο Βρετανοκυπρίων είναι οργάνωση που προωθεί τα κυπριακά συμφέροντα στα κέντρα λήψης αποφάσεων του Λονδίνου και την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων. Κατά καιρούς έχει απευθύνει επιστολές τόσο σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της βρετανικής Κυβέρνησης όπως ο Βρετανός Πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ, ο Υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι όσο και σε άλλους διεθνείς παράγοντες που εμπλέκονται με την λύση του Κυπριακού όπως ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Τις επιστολές του Συμβουλίου Βρετανοκυπρίων συνήθως υπογράφουν οι: Δώρος Παρτασίδης, Αντώνης Σαββίδης, Σπύρος Νεοφύτου, Μαρί Νίκολσμπυ, Ηλίας Δινένης, Σπύρος Παπαχαραλάμπους, Γιάννης Στεργίδης, Στέλλα Προτοπάπας, Λούης Λοΐζου, Γιώργος Χατζηπαύλης, Αντώνης Δημητρίου, Ελίσα Ξενοφώντος, Παντελής Δημοσθένους, Δρ Σεραφείμ Κυριακίδης, Νίκος Σαββίδης, Ανδρέας Ταμπουρίδης και Δρ Σάββας Χατζηφιλίππου.

Πηγή: ΚΥΠΕ