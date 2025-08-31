Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι ανακτήθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας η σορός του ομήρου Ιντάν Στίβι.

Μετά την ανάκτηση της σορού του Στίβι, σύμφωνα με το Ισραήλ 48 όμηροι εξακολουθούν να βρίσκονται στον παλαιστινιακό θύλακα, εκ των οποίων μόνο 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο στο Τελ Αβίβ, ζητώντας τον γρήγορο τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από την Χαμάς, με ορισμένους από τους διαδηλωτές να καλούν τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να συνδράμει στις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Ομήρων στο κέντρο του Τελ Αβίβ καλώντας την ισραηλινή Κυβέρνηση να προβεί σε συμφωνία εκεχειρίας και απελευθέρωσης των ομήρων.

Ορισμένα μέλη οικογενειών των εναπομεινάντων ομήρων κάλεσαν τον Τραμπ να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να απελευθερώσει τους ομήρους, ξεδιπλώνοντας ένα μεγάλο πανό που έγραφε: «Τραμπ, γράψε ιστορία».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας, με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, πρόκειται να συνεδριάσει ξανά την Κυριακή.

Μια πρόταση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που έχει ήδη εγκριθεί από τη Χαμάς δεν πρόκειται να συζητηθεί, σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο N12.

«Απόψε, ο λαός του Ισραήλ έλαβε περαιτέρω απόδειξη ότι η Κυβέρνηση Νετανιάχου ευνοεί έναν ατελείωτο πόλεμο έναντι των ομήρων, πηγαίνοντας εντελώς ενάντια στη βούληση του λαού, παρόλο που υπάρχει πραγματική πιθανότητα να επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους», δήλωσε το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων.

Το Φόρουμ θα οργανώσει νέες διαδηλώσεις την Κυριακή.

Το Σάββατο, η μητέρα ενός Ισραηλινού ομήρου που κρατείται στη Λωρίδα της Γάζας για σχεδόν 23 μήνες απείλησε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι θα ασκήσει εις βάρος του δίωξη για «δολοφονία» αν ο γιος της δεν απελευθερωθεί ζωντανός.

«Νετανιάχου, αν ο Ματάν μου επιστρέψει σε σάκο πτωμάτων (...), θα φροντίσω προσωπικά ότι θα κατηγορηθείς για φόνο», είπε η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, ηγετική φυσιογνωμία του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων, μιλώντας στο Τελ Αβίβ, πριν από μια συγκέντρωση για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Ο Ματάν Ζανγκάουκερ απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023, μαζί με περισσότερα από 200 άλλα άτομα κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

«Αν ο Νετανιάχου επιλέξει να καταλάβει τη Λωρίδα της Γάζας αντί να αποδεχτεί την προτεινόμενη συμφωνία εκεχειρίας, αυτό θα ισοδυναμεί με την εκτέλεση των ομήρων μας και των αγαπημένων μας στρατιωτών», πρόσθεσε η Ζανγκάουκερ μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το Υπουργείο Άμυνας.

