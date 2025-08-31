Με το σύνθημα "Όταν ο κόσμος μένει σιωπηλός, εμείς σαλπάρουμε", ένας στολίσκος που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές μεταξύ των οποίων η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, αναμένεται να αναχωρήσει σήμερα από τη Βαρκελώνη στην προσπάθεια να "σπάσει τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας", σύμφωνα με τους διοργσνωτές.

Τα σκάφη - ο ακριβής αριθμός των οποίων δεν έχει διευκρινιστεί - θα ξεκινήσουν από το καταλανικό λιμάνι για να "ανοίξουν έναν ανθρωπιστικό διάδρομο και να βάλουν τέλος στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού που είναι σε εξέλιξη", σύμφωνα με τους οργανωτές της πρωτοβουλίας Global Sumud Flotilla.

"Θα είναι η μεγαλύτερη αποστολή αλληλεγγύης στην ιστορία" με "περισσότερους ανθρώπους και περισσότερα πλοία από οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια μέχρι τώρα να φθάσει στη Γάζα", δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στους δημοσιογράφους στη Βαρκελώνη ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Τιάγκο Αβίλα.

Με τον στολίσκο θα ενωθούν "δεκάδες" άλλα πλοία, που θα αναχωρήσουν από την Τυνησία και άλλα λιμάνια της Μεσογείου στις 4 Σεπτεμβρίου -- ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν δράσεις "αλληλεγγύης με τον παλαιστινιακό λαό" σε 44 χώρες, δήλωσε από την πλευρά της στις αρχές Αυγούστου στο Instagram η Γκρέτα Τούνμπεργκ, μέλος της διοικούσας επιτροπής της Global Sumud Flotilla.

"Μια αποστολή όπως αυτή δεν έπρεπε να χρειαστεί να υπάρξει", εξήγησε η ακτιβίστρια σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Θα έπρεπε να είναι "ευθύνη (...) των κυβερνήσεών μας και των αιρετών να δράσουν και να προσπαθήσουν να υπερασπιστούν το διεθνές δίκαιο, να αποτρέψουν τα εγκλήματα πολέμου, να αποτρέψουν τη γενοκτονία", όμως "δεν το κάνουν και έτσι προδίδουν τους Παλαιστινίους αλλά και όλη την ανθρωπότητα", είπε. "Έτσι, δυστυχώς, μένει σε εμάς, τους πολίτες, να οργανώσουμε" αυτόν τον στολίσκο.

Εκτός από τη Σουηδή ακτιβίστρια, ακτιβιστές από δεκάδες χώρες θα συμμετάσχουν στον στολίσκο καθώς και ευρωβουλευτές ή προσωπικότητες όπως η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης, Άντα Κολάου.

"Εκτιμάμε πως είναι μια νόμιμη αποστολή με βάση το διεθνές δίκαιο", δήλωσε από την πλευρά της στη Λισαβόνα την Τρίτη η ευρωβουλευτής της Αριστεράς Μαριάνα Μορτάγκουα που θα υποστηρίξει την πρωτοβουλία.

Η Global Sumud Flotilla (όπου "sumud" σημαίνει σταθερότητα, επιμονή στα Αραβικά) περιγράφεται στον ιστότοπό της ως μια "ανεξάρτητη" οργάνωση που δεν "συνδέεται με καμία κυβέρνηση ούτε πολιτικό κόμμα".

Αυτή η νέα πρωτοβουλία πραγματοποιείται έπειτα από μια παρόμοια απόπειρα να παραδοθεί βοήθεια στη Γάζα, στην οποία είχε συμμετάσχει η Γκρέτα Τούνμπεργκ και η οποία απέτυχε.

Τη νύχτα της 8ης προς την 9η Ιουνίου ιστιοφόρο "Μαντλίν" ("Madleen") στο οποίο επέβαιναν 12 ακτιβιστές από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βραζιλία, την Τουρκία, τη Σουηδία, την Ισπανία και την Ολλανδία, είχε καταληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις ενώ βρισκόταν σε διεθνή ύδατα σε απόσταση περίπου 185 χιλιομέτρων δυτικά των ακτών της Γάζας. Στη συνέχεια οι επιβαίνοντες είχαν απελαθεί, ορισμένοι έπειτα από σύντομη κράτησή τους.

Ο ΟΗΕ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι επικρατεί κατάσταση λιμού στη Λωρίδα της Γάζας, μια περιοχή που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, αφότου ειδικοί προειδοποίησαν ότι 500.000 άνθρωποι βρίσκονται σε "καταστροφική" κατάσταση.

Η επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο, προκάλεσε τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα στοιχεία.

Τα ισραηλινά αντίποινα στη Γάζα προκάλεσαν τον θάνατο 63.371 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας της Χαμάς - που διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας - τα οποία ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα.

